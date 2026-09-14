Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv, luni, 14 septembrie, recursul formulat de judecătoarea Daniela Marilena Stoica împotriva sancțiunii disciplinare de excludere din magistratură. Magistratul de la Judecătoria Galați a amânat succesiv pronunțarea în 387 de cauze civile, iar întârzierile au ajuns, în unele cazuri, până la 381 de zile, potrivit Inspecției Judiciare.

Cauza a fost judecată de Completul de 5 judecători al Înaltei Curți, în dosarul nr. 1058/1/2026, având ca obiect o abatere disciplinară a unui magistrat. Recursul fusese formulat împotriva hotărârii Secției pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii din 6 mai 2026, prin care judecătoarea fusese sancționată cu excluderea din magistratură.

Potrivit datelor prezentate de Inspecția Judiciară, faptele pentru care Daniela Marilena Stoica a fost sancționată s-au produs în perioada 23 august 2024 – 26 noiembrie 2025.

În acest interval, judecătoarea ar fi amânat succesiv pronunțarea în 387 de dosare civile. Inspecția Judiciară a indicat întârzieri cuprinse între 16 și 381 de zile, iar CSM a reținut că această practică a depășit caracterul unei situații izolate.

Potrivit CSM, amânările succesive au prelungit procedurile judiciare cu perioade considerabile și au creat premisele afectării dreptului părților la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. În unele dintre dosare, cauza a fost chiar repusă pe rol.

Abaterea disciplinară reținută este cea prevăzută de art. 271 lit. g) teza I din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor: nerespectarea, în mod repetat și din motive imputabile, a dispozițiilor legale referitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor.

Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM a admis, la 6 mai 2026, acțiunea disciplinară formulată de Inspecția Judiciară și a dispus excluderea judecătoarei din magistratură. Decizia putea fi atacată cu recurs la Completul de 5 judecători al Înaltei Curți.

În cadrul procedurii disciplinare, judecătoarea a invocat, între altele, volumul mare de activitate, complexitatea cauzelor, lipsa de experiență în materie civilă, precum și probleme personale și de sănătate. CSM a apreciat însă că aceste aspecte nu justificau modul de lucru constatat în cadrul cercetării disciplinare.

Înalta Curte a respins acum recursul ca nefondat, astfel că sancțiunea excluderii din magistratură rămâne definitivă.

Daniela Marilena Stoica a mai fost sancționată disciplinar în 2024, într-un dosar în care Inspecția Judiciară îi imputase mai multe abateri, inclusiv întârzieri în soluționarea unor cauze și în redactarea hotărârilor.

În acel caz, CSM dispusese inițial excluderea din magistratură. În mai 2024, însă, Înalta Curte a admis recursul judecătoarei și a înlocuit excluderea cu suspendarea din funcție pentru șase luni.

A doua sancțiune de excludere a fost dispusă de CSM în mai 2026, pentru conduita constatată în cele 387 de cauze civile. Potrivit datelor oficiale ale Inspecției Judiciare, aceasta este procedura disciplinară care a ajuns din nou în fața Înaltei Curți.

Miza deciziei nu este limitată la respectarea termenelor procedurale. Soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil reprezintă o componentă esențială a actului de justiție, iar întârzierile nejustificate pot afecta direct situația părților implicate într-un proces.

În analiza disciplinară, Inspecția Judiciară a arătat că amânările succesive din cele 387 de dosare puteau afecta grav drepturile persoanelor implicate în proceduri judiciare.

Prin respingerea definitivă a recursului, sancțiunea stabilită de CSM rămâne în vigoare. Judecătoria Galați o menționează în prezent pe Daniela Marilena Stoica în structura Secției civile cu mențiunea „suspendată din funcție”.