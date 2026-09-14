Justitie

Un caz rar în magistratură ajunge la final. Ce a decis Înalta Curte după 387 de amânări

Un caz rar în magistratură ajunge la final. Ce a decis Înalta Curte după 387 de amânăriDaniela Marilena Stoica / sursa foto: Linkedin
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Din cuprinsul articolului

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv, luni, 14 septembrie, recursul formulat de judecătoarea Daniela Marilena Stoica împotriva sancțiunii disciplinare de excludere din magistratură. Magistratul de la Judecătoria Galați a amânat succesiv pronunțarea în 387 de cauze civile, iar întârzierile au ajuns, în unele cazuri, până la 381 de zile, potrivit Inspecției Judiciare.

Cauza a fost judecată de Completul de 5 judecători al Înaltei Curți, în dosarul nr. 1058/1/2026, având ca obiect o abatere disciplinară a unui magistrat. Recursul fusese formulat împotriva hotărârii Secției pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii din 6 mai 2026, prin care judecătoarea fusese sancționată cu excluderea din magistratură.

387 de cauze cu pronunțarea amânată

Potrivit datelor prezentate de Inspecția Judiciară, faptele pentru care Daniela Marilena Stoica a fost sancționată s-au produs în perioada 23 august 2024 – 26 noiembrie 2025.

În acest interval, judecătoarea ar fi amânat succesiv pronunțarea în 387 de dosare civile. Inspecția Judiciară a indicat întârzieri cuprinse între 16 și 381 de zile, iar CSM a reținut că această practică a depășit caracterul unei situații izolate.

Potrivit CSM, amânările succesive au prelungit procedurile judiciare cu perioade considerabile și au creat premisele afectării dreptului părților la soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. În unele dintre dosare, cauza a fost chiar repusă pe rol.

Abaterea disciplinară reținută este cea prevăzută de art. 271 lit. g) teza I din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor: nerespectarea, în mod repetat și din motive imputabile, a dispozițiilor legale referitoare la soluționarea cu celeritate a cauzelor.

CSM a dispus excluderea din magistratură

Secția pentru judecători în materie disciplinară a CSM a admis, la 6 mai 2026, acțiunea disciplinară formulată de Inspecția Judiciară și a dispus excluderea judecătoarei din magistratură. Decizia putea fi atacată cu recurs la Completul de 5 judecători al Înaltei Curți.

În cadrul procedurii disciplinare, judecătoarea a invocat, între altele, volumul mare de activitate, complexitatea cauzelor, lipsa de experiență în materie civilă, precum și probleme personale și de sănătate. CSM a apreciat însă că aceste aspecte nu justificau modul de lucru constatat în cadrul cercetării disciplinare.

Înalta Curte a respins acum recursul ca nefondat, astfel că sancțiunea excluderii din magistratură rămâne definitivă.

Nu este prima sancțiune disciplinară

Daniela Marilena Stoica a mai fost sancționată disciplinar în 2024, într-un dosar în care Inspecția Judiciară îi imputase mai multe abateri, inclusiv întârzieri în soluționarea unor cauze și în redactarea hotărârilor.

CSM

CSM / sursa foto: Facebook

În acel caz, CSM dispusese inițial excluderea din magistratură. În mai 2024, însă, Înalta Curte a admis recursul judecătoarei și a înlocuit excluderea cu suspendarea din funcție pentru șase luni.

A doua sancțiune de excludere a fost dispusă de CSM în mai 2026, pentru conduita constatată în cele 387 de cauze civile. Potrivit datelor oficiale ale Inspecției Judiciare, aceasta este procedura disciplinară care a ajuns din nou în fața Înaltei Curți.

Înalta Curte: întârzierile pot afecta încrederea în justiție

Miza deciziei nu este limitată la respectarea termenelor procedurale. Soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil reprezintă o componentă esențială a actului de justiție, iar întârzierile nejustificate pot afecta direct situația părților implicate într-un proces.

În analiza disciplinară, Inspecția Judiciară a arătat că amânările succesive din cele 387 de dosare puteau afecta grav drepturile persoanelor implicate în proceduri judiciare.

Prin respingerea definitivă a recursului, sancțiunea stabilită de CSM rămâne în vigoare. Judecătoria Galați o menționează în prezent pe Daniela Marilena Stoica în structura Secției civile cu mențiunea „suspendată din funcție”.

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