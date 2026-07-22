Cum îți protejezi casa de inundații și viituri. Acestea sunt unele dintre cele mai distructive fenomene naturale din România, cauzând anual pagube de zeci de milioane de euro. Protejarea locuinței împotriva acestora nu este doar o chestiune de noroc, ci una de planificare atentă, investiții preventive și reacție rapidă în situații de urgență.

Primul și cel mai important pas este evaluarea riscului. Consultă hărțile de risc la inundații ale Administrației Naționale Apele Române (ANAR) sau ale primăriei locale. Dacă locuiești în zone de câmpie, lângă râuri, în zone cu pantă mare sau în bazine hidrografice cunoscute pentru viituri, riscul este ridicat. În aceste cazuri, măsurile de protecție trebuie să fie prioritare.

Instalează un sistem de drenaj perimetral (drenuri franceze) în jurul fundației pentru a îndepărta apa din sol.

Asigură o bună hidroizolație a fundației și a pereților exteriori cu membrane bituminoase sau materiale moderne.

Montează supape anti-retur la canalizare pentru a preveni intrarea apei prin țevi în caz de refulare.

Ridică nivelul pardoselii la parter cu cel puțin 20-30 cm dacă e posibil sau construiește pe un soclu mai înalt.

Curăță periodic șanțurile și rigolele din jurul casei pentru a asigura scurgerea apei.

Montează burlane eficiente care îndepărtează apa la cel puțin 2-3 metri de fundație.

Plantează copaci și arbuști cu rădăcini puternice care absorb excesul de apă din sol.

Verifică și întreține acoperișul și jgheaburile pentru a evita acumularea de apă.

Mută obiectele de valoare, documentele și electrocasnicele la etaj sau în pod.

Pregătește saci cu nisip sau bariere anti-inundații la uși și ferestrele de la parter.

Deconectează aparatele electrice și gazul.

Ai la îndemână un „kit de urgență” cu documente, medicamente, lanternă, baterii și provizii pentru câteva zile.

Asigurarea rămâne cea mai importantă măsură de protecție financiară. Multe polițe standard nu acoperă inundațiile, așa că verifică atent contractul și optează pentru o asigurare completă care include riscul de inundații.

Potrivit datelor ANAR, în ultimii ani, pagubele cauzate de inundații în România au depășit frecvent sute de milioane de euro. Investițiile preventive în drenaj, hidroizolație și sisteme de scurgere pot reduce semnificativ riscurile și costurile ulterioare.

Protejează-ți casa din timp. O investiție modestă astăzi poate salva locuința, bunurile tale și, cel mai important, siguranța familiei mâine.