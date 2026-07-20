Valea Prahovei (DN1), blocată a doua oară în 24 de ore

Circulaţia rutieră pe DN1, pe Valea Prahovei, este restricţionată, luni după-amiază, în două puncte din judeţul Prahova, după ce ploile torenţiale au provocat acumulări de apă pe carosabil, potrivit Infotrafic.

Problemele au fost raportate în zona localităţii Nistoreşti şi în oraşul Comarnic, la doar o zi după viitura care a afectat grav staţiunea Buşteni.

Potrivit Poliţiei Judeţene Prahova, traficul este restricţionat pe sensul Ploieşti-Braşov între kilometrii 99 şi 100, în Nistoreşti, precum şi la km 107, în Comarnic.

Echipaje ale ISU Prahova şi reprezentanţi ai Secţiei Drumuri Naţionale Ploieşti se află în teren şi intervin pentru evacuarea apei şi degajarea carosabilului.

„În urma fenomenelor meteorologice manifestate prin averse însemnate cantitativ, pompierii prahoveni intervin pe DN1, în oraşul Comarnic, pentru evacuarea apei acumulate pe partea carosabilă, astfel încât traficul să se poată desfăşura în condiţii de siguranţă.

O parte dintre forţele de intervenţie care acţionează în zonă se deplasau către Buşteni, unde urmau să participe la misiunile de remediere a efectelor produse de viitura de duminică după-amiază. Cu toate acestea, echipajele au intervenit cu prioritate în Comarnic pentru gestionarea situaţiei create de noile precipitaţii abundente”, precizează ISU Prahova.

În paralel, autorităţile continuă operaţiunile pentru sprijinirea locuitorilor din Buşteni, unde viitura produsă duminică după-amiază a provocat pagube importante.

Pentru a susţine intervenţia din teren, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a decis suplimentarea efectivelor şi a tehnicii disponibile. Măsura vizează atât remedierea efectelor produse de fenomenele extreme, cât şi sprijinirea comunităţilor afectate din oraşul Buşteni.

În total, 30 de pompieri de la ISU Bucureşti-Ilfov, Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă (USISU) şi ISU Covasna se alătură echipajelor ISU Prahova implicate în misiunile de intervenţie.

Totodată, la nivelul ISU Prahova a fost decisă creşterea capacităţii operaţionale. Echipajele suplimentare au fost însoţite şi de tehnică de intervenţie, respectiv două autocamioane şi trei buldoexcavatoare din cadrul ISU Bucureşti-Ilfov, USISU şi ISU Covasna.

Pompierii acţionează în teren încă de duminică după-amiază pentru înlăturarea efectelor produse de vremea severă şi pentru sprijinirea persoanelor afectate.

La operaţiunile din Buşteni participă şi militari ai Batalionului 21 Vânători de Munte din Predeal. Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, 34 de militari din cadrul unităţii intervin pentru a-i ajuta pe localnicii ale căror gospodării au fost afectate de fenomenele meteorologice extreme.

„Intervenţia are loc în baza solicitării primarului din Buşteni, adresată comandantului Batalionului 21 Vânători de Munte”, mai arată MApN.