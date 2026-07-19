Traficul rutier pe DN1 este afectat, duminică, în zona centrală a orașului Bușteni, după ce o viitură a provocat inundații pe mai multe străzi și acumulări importante de apă. Polițiștii și echipele de intervenție acționează în teren, iar autoritățile le recomandă șoferilor și pietonilor să evite zonele afectate.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Prahova, viitura a dus la inundarea mai multor străzi din centrul stațiunii, iar circulația rutieră și accesul în anumite zone sunt îngreunate.

Autoritățile au anunțat că traficul pe DN1 este afectat în zona centrală a Bușteniului din cauza cantităților mari de apă acumulate pe carosabil și pe străzile din apropiere.

Polițiștii le recomandă conducătorilor auto să manifeste prudență și, dacă este posibil, să evite deplasările prin zonele afectate până la retragerea apelor.

IPJ Prahova le-a transmis cetățenilor să nu încerce traversarea sectoarelor inundate, indiferent dacă se deplasează cu autoturismul sau pe jos.

„Recomandăm cetățenilor să evite deplasările în zonele afectate, să nu încerce traversarea sectoarelor de drum inundate, fie pietonal, fie cu autoturismele, și să respecte recomandările autorităților și ale forțelor de intervenție”, au declarat reprezentanții IPJ Prahova.

Potrivit autorităților, echipajele de intervenție desfășoară operațiuni pentru evacuarea apei, limitarea efectelor produse de inundații și sprijinirea persoanelor care ar putea avea nevoie de ajutor.

În același timp, sunt monitorizate permanent zonele cu risc, iar situația este în continuă evoluție.

Reprezentanții IPJ Prahova au precizat că persoanele aflate în situații care le pun în pericol viața, integritatea fizică sau bunurile trebuie să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.