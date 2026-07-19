Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis duminică mai multe atenționări Cod portocaliu de inundații, valabile până la ora 24:00, pentru bazine hidrografice din opt județe ale țării, pe fondul precipitațiilor abundente și al riscului ridicat de viituri rapide.

Avertizările vizează râuri și pâraie din județele Brașov, Covasna, Buzău, Prahova, Harghita, Argeș, Suceava și Vâlcea, unde hidrologii avertizează că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, creșteri rapide ale debitelor și nivelurilor apelor, precum și depășiri ale cotelor de inundație.

Măsura este importantă deoarece aceste fenomene pot provoca inundații locale și pot afecta comunitățile aflate în apropierea cursurilor de apă.

Potrivit INHGA, în intervalul 19 iulie, ora 16:20 – 24:00, cele mai importante fenomene sunt așteptate în bazinul hidrografic al râului Buzău, în amonte de acumularea Siriu și pe afluenții sectorului situat în aval de lacul de acumulare până la stația hidrometrică Bănița.

Hidrologii avertizează că se pot produce scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici și creșteri semnificative ale debitelor. Există posibilitatea depășirii cotelor de inundație, iar specialiștii precizează că riscul este mai ridicat pe râul Bâsca.

O altă avertizare, emisă pentru intervalul 16:05 – 24:00, vizează afluenții râului Olt aferenți sectorului aval de stația hidrometrică Sâncrăieni și amonte de stația Feldioara, în județele Harghita, Covasna și Brașov. Și în aceste zone sunt prognozate viituri rapide și creșteri importante ale nivelurilor apelor.

Codul portocaliu este în vigoare și pentru râurile din bazinul superior al Râului Târgului și pentru bazinul superior al Dâmboviței, în județul Argeș.

INHGA precizează că fenomenele hidrologice periculoase se pot manifesta cu probabilitate și intensitate mai mare pe râurile mici din bazinul superior al Dâmboviței, în amonte de stația hidrometrică Bădeni.

În județul Suceava, avertizarea vizează bazinul superior al râului Suceava și râul Moldovița, afluent al Moldovei. Specialiștii atrag atenția că riscul este deosebit de ridicat și pe râurile Putna și Sucevița, unde pot apărea viituri rapide și inundații locale.

Hidrologii au inclus în avertizare și râul Lotru, din județul Vâlcea, unde până la miezul nopții sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, precum și creșteri rapide ale debitelor.

Potrivit INHGA, probabilitatea cea mai mare de producere a fenomenelor periculoase este în bazinul superior al Lotrului și pe afluenții din sectorul mijlociu al acestuia.

Avertizările hidrologice au fost emise ca urmare a precipitațiilor înregistrate în ultimele ore, a ploilor prognozate și a propagării viiturilor pe cursurile de apă.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească informațiile oficiale și să evite deplasările în apropierea râurilor și pâraielor aflate sub avertizare. În cazul intensificării fenomenelor, există riscul producerii unor inundații locale, în special pe cursurile mici de apă și în zonele montane.