NATO, în alertă după acțiunile hibride ale Rusiei. SUA promit sprijin statelor vizate

Statele NATO trebuie să reacționeze ferm la acțiunile deliberate de război hibrid, iar Statele Unite vor sprijini țările afectate de astfel de incidente, a declarat sâmbătă Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO. Oficialul american a indicat drept exemple recente cazul aeroportului Leipzig/Halle din Germania și incidentele din Polonia.

Matthew Whitaker a spus că tentativa de atac cu drone produsă luna trecută la Aeroportul Leipzig/Halle din Germania, incident pentru care Berlinul a acuzat Rusia, este mai îngrijorătoare decât alte episoade recente în care drone rusești îndreptate spre Ucraina au deviat de la traiectorie și au ajuns în apropierea sau pe teritoriul unor state NATO.

"Apoi avem ceea ce aş numi acţiuni hibride mai îngrijorătoare, precum cele pe care le-am văzut la Leipzig sau în Polonia", a spus Whitaker în marja unei conferinţe de afaceri din Italia.

Ambasadorul SUA la NATO a afirmat că statele membre trebuie să rămână pregătite și vigilente și să transmită un mesaj ferm atunci când se confruntă cu astfel de incidente.

Whitaker a spus că, atunci când autorul unei astfel de acțiuni poate fi identificat, reacția trebuie să fie una clară.

„Dacă putem identifica cine se află în spatele acestor acţiuni - aşa cum a făcut Germania - ne asigurăm că exprimăm cu fermitate faptul că acest lucru este inacceptabil şi că nu îl vom tolera", a spus Whitaker, potrivit Reuters.

Oficialul american a atras atenția și asupra infrastructurii critice, inclusiv asupra obiectivelor energetice, despre care a spus că ar putea deveni ținte ale unor atacuri.

Aceste obiective ar trebui monitorizate de autoritățile naționale.

Potrivit lui Whitaker, responsabilitatea principală pentru răspunsul la astfel de amenințări revine fiecărui stat în parte.

Statele Unite vor sprijini însă țările care se confruntă cu asemenea acțiuni, a mai spus ambasadorul SUA la NATO.