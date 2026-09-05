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SUA au doborât sute de drone la granița cu Mexicul. Ce urmăreau aparatele folosite de rețelele criminale

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SUA au doborât sute de drone la granița cu Mexicul. Ce urmăreau aparatele folosite de rețelele criminaleCasa Alba. Sursa foto: Wikipedia
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Din cuprinsul articolului

Statele Unite au anunțat că au doborât, de la începutul anului, peste 300 de drone asociate crimei organizate în zona frontierei cu Mexicul. Autoritățile mexicane au explicat că aparatele erau drone comerciale, folosite pentru supravegherea unor rute unde prezența forțelor de ordine este redusă, potrivit AFP.

SUA au doborât sute de drone la granița cu Mexicul

Comandamentul Nordic al SUA, structură care acoperă Statele Unite și statele vecine, a legat aparatele de activitățile desfășurate de cartelurile de droguri.

Autoritățile americane nu au indicat însă un grup anume și nici nu au precizat dacă dronele au fost doborâte pe teritoriul Statelor Unite sau al Mexicului.

„Organizațiile criminale transnaționale folosesc drone pentru a sprijini activități transfrontaliere ilegale. Inclusiv operațiuni de contrabandă și supravegherea forțelor de ordine și a personalului militar”, a declarat el într-un comunicat.

Cum erau folosite aparatele la graniță

Ministrul mexican al Apărării a explicat că este vorba despre drone comerciale utilizate pentru supravegherea unor zone mai greu controlate de autorități. Aparatele erau folosite pentru a verifica „drumuri deschise, unde nu există prezența poliției”, potrivit sursei citate.

Dronele „pur și simplu fac fotografii și le transmit”, a declarat ministrul general Ricardo Trevilla, în timpul conferinței de presă zilnice a președintei Mexicului Claudia Sheinbaum.

Oficialul mexican a vorbit și despre „o coordonare foarte bună” între cele două state, fără să indice însă dacă Mexicul a participat la operațiunile anunțate de Statele Unite. El a mai afirmat că „165 de dispozitive anti-drone” au fost desfășurate de-a lungul frontierei de nord, iar măsurile au produs „rezultate bune”.

Graniță Mexic

Graniță Mexic. Sursă foto: captură video

100 de drone doborâte doar în august

Comandamentul Nordic al SUA susține că 100 dintre drone au fost doborâte numai în luna august.

Pentru neutralizarea acestora, autoritățile americane folosesc mai multe tipuri de mijloace, printre care arme de foc, sisteme de bruiaj al semnalului și lasere, potrivit sursei citate.

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