Armata Statelor Unite a neutralizat 11 drone despre care autoritățile spun că aveau legături cu cartelurile, folosind un sistem laser de mare putere desfășurat la granița cu Mexicul. Operațiunile au avut loc după 24 august 2026, iar informația a fost confirmată vineri, 4 septembrie, de Comandamentul Nord-American al SUA ,USNORTHCOM.

Sistemul Army Multipurpose High-Energy Laser (AMP-HEL) este utilizat de Forța Comună pentru Frontiera de Sud, în sprijinul Serviciului Vamal și de Protecție a Frontierei (CBP).

Armata nu a precizat locul exact al intervențiilor și nici dacă acestea s-au desfășurat în spațiul aerian american sau mexican. Detaliul este important în contextul sensibilității relațiilor dintre Washington și Mexico City privind operațiunile militare transfrontaliere.

Potrivit USNORTHCOM, forțele americane au neutralizat peste 300 de drone de la începutul anului, prin utilizarea unor sisteme cinetice și non-cinetice.

Peste 100 dintre aceste operațiuni au avut loc în luna august. Cifra include intervenții realizate cu mai multe tipuri de echipamente, nu doar cu lasere.

Comandamentul a precizat că dronele vizate de AMP-HEL au fost evaluate ca fiind asociate unor activități ilegale de-a lungul frontierei. În comunicatul oficial, autoritățile nu au oferit informații despre cartelurile cărora le-ar fi aparținut aparatele și nu au publicat detalii despre fiecare incident.

AMP-HEL este un sistem de energie dirijată destinat combaterii dronelor. În locul unei muniții convenționale, acesta folosește un fascicul laser pentru a dezactiva sau distruge ținta. Armata SUA a început utilizarea operațională a sistemului la frontieră pe 24 august, potrivit comunicatului USNORTHCOM.

Desfășurarea tehnologiei vine după ce, în august, armata americană a anunțat neutralizarea a trei drone în sudul statului Texas. Reuters a relatat atunci că operațiunea a avut loc în Valea Rio Grande, în apropierea frontierei cu Mexicul.

În februarie 2026, Reuters a relatat și despre utilizarea unui sistem laser antidronă în apropierea aeroportului din El Paso. Incidentul a dus la închiderea temporară a spațiului aerian, pe fondul preocupărilor privind siguranța traficului civil.

USNORTHCOM nu a precizat dacă intervențiile au avut loc deasupra teritoriului Statelor Unite sau al Mexicului. Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat anterior că orice acțiune unilaterală a SUA pe teritoriul mexican ar reprezenta o încălcare gravă a suveranității țării.

Autoritățile americane susțin că dronele reprezintă o amenințare pentru personalul militar și pentru agenții CBP. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, cartelurile folosesc drone comerciale pentru supraveghere, transport de droguri și alte activități ilegale. În unele regiuni ale Mexicului, astfel de aparate au fost folosite și pentru atacuri cu explozibili.