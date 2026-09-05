Posibil sabotaj în Germania. Dispozitive explozive descoperite lângă linii de înaltă tensiune

Autoritățile din Germania investighează un posibil atac asupra infrastructurii energetice după ce 12 dispozitive explozive artizanale au fost descoperite în landul Saxonia, în apropierea unor linii de înaltă tensiune. Primele date ale anchetei indică faptul că acestea ar fi fost concepute pentru a provoca scurtcircuite și pentru a avaria rețeaua de transport al energiei electricerelatează publicația Bild.

Opt dintre dispozitive au fost găsite la sud de stația electrică Bärwalde, în districtul Bautzen, iar alte patru în apropierea stației Graustein, din districtul Görlitz.

Informațiile au fost anunțate sâmbătă de Parchetul General din Dresda, Oficiul de Investigații Criminale al landului Saxonia și Poliția din Görlitz. Din primele verificări, anchetatorii consideră că dispozitivele ar fi trebuit să producă scurtcircuite la liniile de înaltă tensiune și să provoace astfel avarii infrastructurii energetice.

Autoritățile cercetează cazul din perspectiva mai multor posibile infracțiuni, printre care provocarea unei explozii, tentativa de perturbare a funcționării unor servicii publice și tentativa de sabotaj anticonstituțional.

Operațiunea a început vineri, după ce un cetățean a anunțat poliția în legătură cu obiectele suspecte.

Specialiștii au intervenit pentru neutralizarea și securizarea dispozitivelor, iar echipele criminalistice au făcut cercetări în locurile în care acestea au fost găsite. Pentru ca intervenția să se desfășoare în siguranță, liniile de înaltă tensiune din zonă au fost scoase temporar de sub tensiune.

Autoritățile germane au anunțat că nu s-au produs pagube și că alimentarea cu energie electrică nu a fost întreruptă efectiv în urma incidentului.

Poliția investighează și un cetățean german în vârstă de 48 de ani, din landul Renania de Nord-Westfalia. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi redactat un mesaj prin care își asuma acțiunile și în care se pronunța împotriva producerii energiei din combustibili fosili.

Autoritățile încearcă acum să stabilească dacă dispozitivele descoperite în Saxonia au vreo legătură cu alte incidente înregistrate recent în Brandenburg și Renania de Nord-Westfalia.

Și în aceste regiuni din Germania au fost descoperite obiecte suspecte în apropierea unor stații electrice.

Operatorul german de transport al energiei 50Hertz anunțase anterior găsirea altor obiecte suspecte în apropierea unor stații și centrale electrice.

Nici în respectivele cazuri nu au fost semnalate avarii ale liniilor sau probleme în alimentarea cu energie electrică.

Verificările continuă acum de-a lungul infrastructurii energetice, autoritățile încercând să stabilească dacă au fost amplasate și alte dispozitive.