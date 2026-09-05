Vulcanul Anak Krakatau, din regiunea indoneziană Lampung de Sud, a continuat să erupă sâmbătă dimineață, după ce activitatea vulcanică a început vineri seară. Zgomote puternice și bubuituri au fost auzite la un post de observare din apropierea vulcanului, iar între miezul nopții și ora 06:00 au fost observate fântâni de lavă.

Erupția a început vineri, 4 septembrie, la ora locală 23:07. Activitatea a continuat în primele ore ale zilei de sâmbătă, potrivit Agenției Geologice din Indonezia, citată de agenția Xinhua.

Vulcanul se află în continuare la nivelul III de alertă, „Siaga”, al doilea cel mai ridicat nivel din sistemul indonezian de avertizare. În jurul craterului activ este menținută o zonă de interdicție cu o rază de trei kilometri.

Activitatea vulcanică a fost observată pe parcursul nopții. Fântâni de lavă au fost înregistrate între ora 00:00 și 06:00, iar zgomotele produse de vulcan au putut fi auzite de la un post de monitorizare din apropiere.

Agenția Națională pentru Gestionarea Dezastrelor din Indonezia, BNPB, a transmis că populația nu trebuie să intre în panică, dar trebuie să rămână vigilentă.

Autoritățile au cerut locuitorilor, pescarilor și turiștilor să nu pătrundă în zona de risc și să nu se apropie de crater pentru a urmări sau filma erupția.

Erupția a produs și probleme la unele echipamente folosite pentru supravegherea vulcanului.

Potrivit BNPB, materialul vulcanic ejectat în timpul activității a avariat echipamente de observare, inclusiv camere și sisteme CCTV, care au încetat să mai funcționeze.

Autoritățile continuă monitorizarea activității vulcanice prin sistemele disponibile și mențin recomandarea ca zona din jurul craterului activ să fie evitată.

Activitatea Anak Krakatau a generat îngrijorări în rândul populației, inclusiv din cauza precedentului din 2018, când prăbușirea unei părți a vulcanului a fost asociată cu un tsunami devastator în Strâmtoarea Sunda.

De această dată, Agenția Geologică din Indonezia a precizat că structura vulcanului formată după erupția din 2018 este încă relativ mică și nu este considerată în prezent capabilă să se prăbușească la o scară care să declanșeze un tsunami.

BNPB a transmis, totodată, că autoritățile urmăresc în continuare posibilitatea apariției unor efecte asociate activității vulcanice și că populația din zonele de coastă trebuie să rămână atentă la comunicările oficiale.

Locuitorilor din zonele de coastă ale provinciilor Banten și Lampung li s-a recomandat să urmărească informațiile transmise de Agenția Geologică, BNPB și autoritățile locale.

Autoritățile au cerut populației să nu se bazeze pe informații neverificate privind erupția sau un eventual tsunami.

În același timp, recomandarea de bază rămâne evitarea zonei de trei kilometri din jurul craterului activ.

Nivelul de alertă al vulcanului Anak Krakatau a fost ridicat de la II, „Waspada”, la III, „Siaga”, în luna iulie 2026, pe fondul intensificării activității vulcanice. Agenția Geologică a stabilit atunci o zonă de excludere de trei kilometri în jurul craterului activ și a recomandat populației și turiștilor să nu intre în această zonă.

Datele furnizate de autoritățile din Lampung de Sud înaintea erupției de vineri indicau o activitate vulcanică ridicată, inclusiv creșteri ale activității seismice și modificări observate la crater. În perioada monitorizată la începutul lunii septembrie au fost înregistrate cutremure de tip low-frequency, cutremure hibride și seisme asociate exploziilor, iar deasupra craterului a fost observat fum vulcanic.

Autoritățile indoneziene continuă să monitorizeze activitatea Anak Krakatau și recomandă populației să respecte zona de interdicție și să urmărească exclusiv informațiile transmise prin canalele oficiale.