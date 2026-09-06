Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis duminică o atenționare de călătorie pentru Republica Indonezia, unde activitatea vulcanică a Muntelui Anak Krakatau, situat în Strâmtoarea Sunda, a dus la răspândirea cenușii vulcanice în mai multe regiuni și la perturbarea traficului aerian.

Potrivit autorităților române,cenușa vulcanică s-a răspândit în mai multe regiuni, inclusiv Banten, Jakarta, Java de Vest și Lampung, afectând spațiul aerian. În acest context, operațiunile au fost suspendate temporar pe mai multe aeroporturi, inclusiv pe Aeroportul Internațional Soekarno-Hatta (CGK) din Jakarta.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor direct cu operatorii aerieni înainte de a se deplasa către aeroport.

De asemenea, MAE recomandă evitarea deplasărilor neesențiale în proximitatea vulcanului și în zonele afectate din Strâmtoarea Sunda. Cetățenii români aflați în regiune sunt sfătuiți să respecte indicațiile și recomandările transmise de autoritățile locale.

Autoritățile indoneziene mențin pentru Anak Krakatau nivelul de alertă III, denumit „Siaga”.

În acest context, autoritățile recomandă menținerea vigilenței și limitarea activităților în aer liber. Persoanele aflate în zonele afectate sunt sfătuite să poarte măști și protecție pentru ochi, în special în condițiile în care cenușa vulcanică poate afecta calitatea aerului și vizibilitatea.

Totodată, autoritățile recomandă prudență sporită în trafic, din cauza vizibilității reduse și a condițiilor de carosabil provocate de depunerile de cenușă vulcanică.

MAE le reamintește cetățenilor români că pot solicita asistență consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Jakarta: +62 21 315 43 62.

Apelurile efectuate la acest număr sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și sunt preluate de operatorii Call Center în regim de permanență.

Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență, au la dispoziție și telefonul de urgență al Ambasadei României la Jakarta: +62 (0) 811 1216 283.

MAE recomandă cetățenilor români să consulte informațiile disponibile pe pagina Ambasadei României la Jakarta și pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.

De asemenea, românii care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat”, care oferă informații și sfaturi de călătorie.

Informațiile oficiale pot fi consultate pe site-ul Ambasadei României la Jakarta și pe Ministerul Afacerilor Externe, precum și în aplicația „Călătorește informat”, disponibilă pentru dispozitivele Android.