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Val de atacuri cu sute de drone asupra Rusiei. Patru morți în Novorossiisk, după o nouă discuție între Putin și Trump

Val de atacuri cu sute de drone asupra Rusiei. Patru morți în Novorossiisk, după o nouă discuție între Putin și TrumpDrone ucrainene atacă o rafinărie. Sursa foto: https://x.com/VyshnyaOstap/status/
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Din cuprinsul articolului

Armata rusă a raportat o noapte extrem de tensionată, susținând că a reușit să doboare 596 de drone deasupra a zece regiuni și a peninsulei Crimeea. Atacurile masive derulate de marți spre miercuri s-au soldat însă cu victime civile și pagube materiale importante în sudul țării, conform AFP.

Val de atacuri cu sute de drone asupra Rusiei. Patru morți în Novorossiisk, după o nouă discuție între Putin și Trump

Orașul portuar Novorossiisk, situat la Marea Neagră în regiunea Krasnodar, a fost principala țintă a raidurilor nocturne. Guvernatorul regiunii, Veniamin Kondratiev, a confirmat că în urma loviturilor au murit patru persoane, printre care și un copil, iar alte 29 de persoane au fost rănite.

„Militarii noştri au respins în noaptea (de marţi spre miercuri) un atac inamic cu drone masiv împotriva regiunii. Novorossisk a fost cel mai afectat oraş”, a subliniat într-un comunicat postat pe Telegram.

Drone rusești

Drone. Sursă foto: X.com

Incidentul se înscrie într-o serie lungă de confruntări la distanță între cele două tabere. Deși conflictul a început prin ofensiva la scară mare declanșată de Moscova în februarie 2022, ultimele luni au adus o escaladare continuă a atacurilor cu rază lungă de acțiune. Acestea vizează cu precădere infrastructura energetică, logistica, facilitățile portuare și navele din Marea Neagră.

Scurtcircuit diplomatic în timp ce atacurile continuă

Valul masiv de drone a avut loc la scurt timp după o nouă rundă de convorbiri telefonice între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump. Reuniunea la distanță a vizat identificarea unor modalități de oprire a războiului din Ucraina, după ce weekendul trecut emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au efectuat vizite de lucru la Moscova și Kiev.

Discuția dintre cei doi lideri s-a desfășurat într-un cadru ”extrem de sincer”, potrivit reprezentanților Kremlinului.

Negocieri de pace incerte la nivel înalt

Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a lăsat să se înțeleagă că negocierile directe ar putea avansa rapid. Acesta a declarat că echipele de negociatori din Rusia, Ucraina și Statele Unite s-ar putea întâlni chiar în cursul acestei luni pentru a analiza o posibilă soluție de pace.

Cu toate acestea, poziția Moscovei rămâne sceptică. Oficialii ruși au adoptat o atitudine mult mai rezervată, subliniind că este mult ”prea devreme” pentru a discuta în mod concret despre organizarea unei reuniuni tripartite între reprezentanții celor trei națiuni.

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