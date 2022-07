Cât de bogat este Mugur Isărescu. Banii guvernatorului BNR se înmulțesc de la an la an. Care este rețeta

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale, a încasat anul trecut venituri nete de 960.752 lei, cu aproximativ 6.000 de lei mai puţin faţă de salariile încasate în 2020, potrivit datelor din declaraţia să de avere completată pe 15 iunie 2022.

Mugur Isărescu a anunțat pe site-ul BNR că a câștigat 30.612 lei ca membru titular la Academia Româna şi 1.330 de lei de la Academia de Studii Economice.

Pe lângă veniturile salariale din 2020, Isărescu a anunțat și banii primiți din pensii de 224.700 de lei în 2021, comparativ cu 193.740 de lei în anul 2020 comparativ şi 161.412 lei în 2019. Majorarea veniturilor din pensii a contribuit la creşterea veniturilor guvernatorului în 2021 cu aproximativ 2%.

Mugur a declarat și bijuterii, colecţia numismatică, tablouri sau icoane în valoare de aproximativ 210.800 euro în 2021, faţă de o valoare de 115.000 de euro în 2020. Ele ar putea fi noi achiziţii sau din diferenţele de curs valutar.

Depunerile în bănci sunt de circa 1 milion de lei în valuta naţională, 15.756 de euro şi 12.506 dolari, cele mai mari conturi fiind împărţite în mod aproape egal între BCR şi Unicredit. În plus faţă de participaţiunile şi acţiunile deţinute de Mugur Isărescu în anul 2020, el a dat și 1.010.817 lei în certificate sau titluri de stat.

Secretul lui Mugur Isărescu

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, a dezvăluit că își ține economiile în titluri de stat și că nu se grăbește să arunce cu banii.

„Vreți să vă spun adevărul? Nu-mi fac nicio iluzie. N-am cum. Nu m-am dus la bursă cu toate că am un coleg care lucrează acolo, dar nu. I-am ținut, acuma de la o vreme, în titluri de stat. Au dat o dobândă mai mare și am așteptat și ca băncile să majoreze. În plus, am făcut o investiție extraordinară, am 4 nepoți și sunt la școală, nu?”, a spus Mugur Isărescu în cadrul unei conferințe de presă.

Fiind întrebat dacă este vorba despre titluri în lei sau euro, Isărescu a evitat spunând: „O să le găsiți în declarația de avere peste o lună”.

Un alt secret este ca oamenii să trateze situația cu calm. „Nu ne strică ceva mai multă calmitate. Agitația e caracteristică perioadelor de criză. E de înțeles. Autoritățile asta trebuie să transmită: mai calm. Am înțeles și eu mesajul. Mai bem un ceai de tei. Eu am băut cu Eugen Rădulescu. Deci e un sfat bun. Exagerările sunt specifice dar nu fac bine”, a declarat Mugur Isărescu în cadrul conferinței de presă.