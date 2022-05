Secretul lui Mugur Isărescu! Ce a ajuns să facă guvernatorul BNR cu propriile economii. S-a aflat abia acum

Inflația ajunsă la un prag record pentru ultimii nouă ani și majorările de preț înregistrate în ultimele luni creează îngrijorări pentru întreaga populație, chiar și pentru cei care încasează lunar sume considerabile. Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, susține că el își ține economiile în titluri de stat.

„Vreți să vă spun adevărul? Nu-mi fac nicio iluzie. N-am cum. Nu m-am dus la bursă cu toate că am un coleg care lucrează acolo, dar nu. I-am ținut, acuma de la o vreme, în titluri de stat. Au dat o dobândă mai mare și am așteptat și ca băncile să majoreze. În plus, am făcut o investiție extraordinară, am 4 nepoți și sunt la școală, nu?”, a spus Mugur Isărescu în cadrul unei conferințe de presă.

Fiind întrebat dacă este vorba despre titluri în lei sau euro, Isărescu a evitat spunând: „O să le găsiți în declarația de avere peste o lună”.

Guvernatorul BNR nu a depus momentan declarația de avere pe anul 2021, însă dacă ne uităm pe cea din 2020, vedem venituri din salariu de circa 16.000 de euro/lună plus o pensie de 3.200 euro. Mugur Isărescu are mai multe venituri, plus diverse sume de bani pe care le are în conturi deschise în lei, euro și dolari.

Mugur Isărescu îndeamnă populația la calm

În cadrul conferinței de presă susținută joi, guvernatorul BNR a făcut o declarație care a luat prin surprindere pe toată lumea. În ciuda creșterii mari a inflației și a prețurilor la gaze, energie și alimente, Isărescu îndeamnă la calm și la un ceai de tei.

„Nu ne strică ceva mai multă calmitate. Agitația e caracteristică perioadelor de criză. E de înțeles. Autoritățile asta trebuie să transmită: mai calm. Am înțeles și eu mesajul. Mai bem un ceai de tei. Eu am băut cu Eugen Rădulescu. Deci e un sfat bun. Exagerările sunt specifice dar nu fac bine”, a declarat Mugur Isărescu în cadrul conferinței de presă.

Cel mai probabil această afirmație este o aluzie a declarațiile lui Rareș Bogdan, care susținea că reprezentanții BNR creează panică în rândul românilor.

„Dl Isărescu ar putea să-și potolească, să-și liniștească subordonații, să îi cheme la un ceai de tei. Cei care sunt acolo în funcții, pe spatele românilor, ar trebui să facă mai mult și să vorbească mai puțin”, este declarația făcută de prim-vicepreședintele PNL în urmă cu doar câteva zile.