Forțele Navale Române au intervenit vineri, 4 septembrie, pentru neutralizarea unui fragment de dronă aeriană ce conținea încărcătură explozivă. Obiectul periculos plutea în apele Mării Negre, la o distanță de aproximativ cinci mile marine est de intrarea pe brațul Sulina.

Pentru gestionarea situației, o echipă specializată EOD s-a deplasat în zonă la bordul unei nave aparținând Gărzii de Coastă, cu scopul de a verifica obiectul plutitor suspect ce fusese semnalat în larg.

În urma evaluării efectuate de specialiști la fața locului, s-a confirmat că elementul identificat era un fragment dintr-o dronă aeriană ce avea atașat material exploziv. Intervenția s-a desfășurat rapid, iar piesa periculoasă a fost distrusă fără a genera riscuri suplimentare.

Echipa de scafandri EOD din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat elementul la fața locului, în condiții de siguranță, la ora 18:17, conform datelor transmise de Ministerul Apărării Naționale.

Misiunea de vineri reprezintă a doua operațiune de acest fel desfășurată de militarii români într-un interval extrem de scurt. Cu doar o zi înainte, joi, 3 septembrie, o altă echipă EOD a fost mobilizată pentru o amenințare identică.

În cadrul primei intervenții, militarii au neutralizat un alt fragment de dronă aeriană dotat cu încărcătură explozivă, descoperit plutind în zona Platformei Centrale.

Prezența ambelor obiecte plutitoare a fost semnalată inițial de către nave comerciale aflate în tranzit. Informațiile au fost transmise оператив prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă, permițând o reacție rapidă a structurilor de intervenție.

Reprezentanții armatei asigură că monitorizează în permanență spațiul maritim pentru prevenirea oricăror pericole. Forțele Navale Române precizează că mențin permanent capacitatea de intervenție pentru identificarea și neutralizarea obiectelor care ar putea pune în pericol navigația și activitățile maritime.