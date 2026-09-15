Fermierii din mai multe sectoare ale agriculturii protestează astăzi, 15 septembrie, în Piața Victoriei din București, nemulțumiți de situația din agricultură și zootehnie și de blocarea exporturilor de animale. Participanții spun că sunt pregătiți să rămână în Capitală mai multe zile, în timp ce Jandarmeria Capitalei anunță filtre de control, verificarea bagajelor și posibilitatea restricționării traficului în zonă.

La manifestație sunt așteptați agricultori din mai multe domenii, de la apicultură și cultura mare până la crescători de ovine.

Crescătorii de animale spun că vor să transmită Guvernului o listă de revendicări și afirmă că nu intenționează să plece din București până când problemele ridicate nu vor fi discutate.

Ionică Sterp, unul dintre liderii crescătorilor de ovine care susține protestul, anunțase încă de luni că fermierii pleacă spre București pentru manifestația din 15 septembrie.

„Confirm ceea ce am promis, plecăm la Bucureşti, azi 14 septembrie, pentru mâne, 15 septembrie, la Guvernul României, dragii mei....Ne-a ajuns cuţitul la os demult, am tăcut, am răbdat, am făcut documente de ne-am săturat de câte documente am făcut către statul român, către autorităţile statului român, iar producătorul de hrană, crescătorul de animale a ajuns batjocura, nu a actualei conduceri, ci şi a fostei conduceri. Pe noi au dat cu biciul în continuu, noi, ţăranii români, adică cultura mare, tot ce înseamnă producătorii de hrană am ajuns bătaia de joc a autorităţilor care fac legi cu femeile de servici şi cu trădătorii din sector de la noi”, spune Ionică Sterp.

Protestul nu este organizat sub autorizația unei asociații de fermieri, iar informațiile privind mobilizarea au circulat în ultimele săptămâni pe rețelele de socializare. Participanții vin individual, iar unii fermieri spun că își asumă inclusiv riscul unor amenzi. Sterp a afirmat că mai mulți agricultori i-au transmis că se tem să participe din cauza eventualelor consecințe și a spus că ar exista inclusiv presiuni pentru ca aceștia să nu plece spre București.

„Mâine dimineaţă, în data de 15 septembrie o să fiu lângă Guvern. Mesajul nostru este foarte clar: să nu mai omoare animalele, le iau animalelele din curte de la oameni, le omoară şi nu le despăgubesc. Avem o listă foarte scurtă de revendicări pe care o să o depunem. Mâine, la ora 10, depunem o cerere cu 15 solicitări pentru ziua de 16 septembrie, la ora 10, adică nu plecăm pentru o zi la Bucureşti, plecăm pentru mai multe zile. Vrem să fim solidari şi cu ală mic cu mierea de albine, şi cu ăla cu legumicultura, şi cu ăla cu cultura mare, pentru că la toţi le-a ajuns cuţitul la os”, afirmă oierul în postare.

Daniel Petrescu, crescător de ovine din Argeș, declara înaintea manifestației că nicio asociație de fermieri nu a solicitat autorizație pentru protest și că oamenii participă în nume propriu.

„Rugăminte mare, noi, ciobanii, care ne întâlnim acolo, nu vă îndemn la nimic rău, fiecare ştie ce are de făcut în sinea lui.(..).. un protest spontan există în lege pe care oricine poate să-l creeze şi oricine poate să-l susţină”, le-a transmis Petrescu fermierilor.

Federația Națională a Crescătorilor de Ovine „Romovis” a transmis anterior că nu este inițiatorul manifestației și că participarea reprezintă o decizie individuală.

Printre nemulțumirile crescătorilor de ovine se află modul în care au fost gestionate focarele de pestă sau variolă ovină și efectele produse asupra exporturilor de animale vii.

Fermierii cer demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, și contestă planul de măsuri transmis de instituție la Bruxelles, care include vaccinarea animalelor.

O altă nemulțumire privește despăgubirile pentru animalele sacrificate, pe care fermierii spun că nu le-au primit.

Crescătorii de animale au mai protestat pe 30 iulie în fața sediului ANSVSA, după care au mers la Guvern.

Jandarmeria Capitalei a anunțat măsuri speciale pentru manifestația de astăzi din Piața Victoriei.

„Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la adunarea publică ce se va desfăşura mâine, 15 septembrie 2026, în Bucureşti. În acest context, în vederea desfăşurării fără riscuri în planul ordinii şi siguranţei publice a manifestaţiei, subliniem importanţa existenţei unui dialog şi a unei bune colaborări între participanţi şi forţele de ordine.

Facem precizarea că, la locul de desfăşurare a activităţii, Jandarmeria Capitalei va avea echipe de dialog cu veste inscripţionate, de culoare albastră, care au rolul de asigura dialogul permanent cu participanţii la această adunare publică. În funcţie de numărul participanţilor, traficul rutier în Piaţa Victoriei poate fi restricţionat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule evitarea zonei”, a transmis Jandarmeria.

„Totodată, subliniem faptul că, din raţiuni de siguranţă publică, forţele de ordine nu vor permite accesul la adunarea publică al persoanelor care au asupra lor obiecte contondente folosite de anumite categorii socio-profesionale care şi-au anunţat participarea la protest. Din raţiuni de siguranţă publică, recomandăm participanţilor să nu vină cu bagaje sau genţi voluminoase.

Pentru prevenirea unor situaţii de risc, pe traseele care converg către locul de desfăşurare a adunării publice vor fi instituite dispozitive de prefiltrare, iar jandarmii vor efectua controlul corporal şi al bagajelor. Această măsură are un caracter preventiv şi este adoptată pentru protecţia şi siguranţa tuturor participanţilor şi a celorlalţi cetăţeni. Sub un alt aspect, forţele de jandarmerie, poliţie şi alte autorităţi cu atribuţii în contextul acestei adunări publice vor institui filtre la intrările în municipiul Bucureşti, pentru a verifica legalitatea transporturilor de animale şi produse agroalimentare”, anunţă Jandarmeria.

Jandarmeria Capitalei a anunțat că traficul rutier poate fi restricționat în funcție de numărul participanților și recomandă șoferilor să evite zona. Instituția a transmis și că manifestația nu a parcurs procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 pentru declararea prealabilă a adunărilor publice. De asemenea, jandarmii vor delimita o zonă de siguranță destinată jurnaliștilor.

„Jandarmeria Capitalei recomandă persoanelor care vor participa la această adunare publică, dar şi celorlalţi cetăţeni, să manifeste înţelegere faţă de măsurile luate, să adopte un comportament civilizat, să respecte indicaţiile jandarmilor, să evite conflictele de orice natură şi să anunţe cea mai apropiată patrulă de jandarmi, dacă observă persoane care au un comportament antisocial.

În situaţia apariţiei unor persoane sau grupuri de persoane cu comportament agresiv, rugăm participanţii de bună-credinţă să se delimiteze de acţiunile acestora şi să indice de îndată zona lor de manifestare forţelor de ordine prezente la faţa locului, în vederea luării măsurilor legale care se impun.”, mai arată instituţia.