Președintele Nicușor Dan a declarat că nu își dorește organizarea alegerilor anticipate, dar a admis că acest scenariu nu mai poate fi exclus în actualul context politic. Șeful statului a spus, în același timp, că intenționează să desemneze un premier înainte de plecarea sa în Statele Unite și că urmărește o formulă de guvern care să poată obține cele 233 de voturi necesare în Parlament.

„Oamenii s-au săturat deja de incertitudine, de certuri între partide, dar alegerile anticipate nu înseamnă că peste o săptămână avem guvern. Alegerile anticipate înseamnă un calendar electoral, care probabil se duce sau puţin înainte sau puţin după Anul nou. Înseamnă o concentrare şi mai mare de atacuri între partide până atunci şi o stagnare sau chiar o deteriorare din perspectivă economică”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Euronews, despre scenariul declanşării alegerilor anticipate. „De aceea nu-mi doresc în niciun chip să ajungem la alegerile anticipate, deşi, aşa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem”, a adăugat el.

Întrebat dacă alegerile anticipate ar putea deveni o variantă după eșecul unui nou premier la votul din Parlament, președintele a declarat că obiectivul său este găsirea unei formule care să obțină sprijinul necesar.

”Cred că asta îşi doresc românii şi trebuie să alegem varianta care are cele mai multe şanse să treacă”, a subiniat el.

Nicușor Dan a arătat că știe configurația actuală din Parlament și variantele prin care ar putea fi strânse cele 233 de voturi necesare pentru învestirea unui guvern. În opinia sa, organizarea unor alegeri anticipate nu ar rezolva rapid blocajul politic, ci ar prelungi perioada de incertitudine și ar putea avea inclusiv efecte economice.

Președintele a anunțat că nu mai există spațiu pentru amânarea unei decizii privind viitorul premier.

”Avem o aşteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârşit toţi parlamentarii sunt aici şi dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern, ea se poate materializa. Evident că nu putem să mai aşteptăm şi va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a spus preşedintele Nicuşor Dan în interviul acordat.

Întrebat direct dacă dorește ca desemnarea să fie făcută înainte de plecarea sa în Statele Unite, șeful statului a răspuns: ”Doresc asta”.

Nicușor Dan a spus că a avut zeci de discuții cu reprezentanții partidelor și că negocieri au avut loc și între formațiunile politice.

Președintele a fost întrebat și despre posibilitatea desemnării lui Alexandru Nazare pentru funcția de premier, precum și despre prezența sa la nunta acestuia în weekend.

„Nu vreau să complic şi mai mult peisajul anticipând lucruri într-un sens sau altul. Ce pot să spun de Alexandru Nazare? Că a fost un ministru de finanţe bun, cu care eu am colaborat foarte bine, m-a invitat la nuntă, m-am dus tocmai pentru a arăta şi public relaţia bună pe care am avut-o, profesional”, a afirmat preşedintele.

Referindu-se la profilul lui Alexandru Nazare, Nicușor Dan a declarat că acesta este un profesionist și este ”cineva care ştie să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare”.

Șeful statului a arătat însă că o eventuală desemnare depinde de existența sprijinului parlamentar necesar.

„Dar, de aici, până la o voinţă politică pentru 233 de voturi, e o altă discuţie”, a mai spus preşedintele.