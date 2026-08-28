Autoritățile sanitar-veterinare au mobilizat peste 100 de medici veterinari în județul Tulcea, după confirmarea a patru focare de variolă ovină și caprină în localitățile Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile și Ostrov.

Operațiunea, coordonată de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), vizează limitarea răspândirii virusului prin controale în ferme, verificarea circulației animalelor și monitorizarea efectivelor din zonele afectate. Acțiunile sunt importante în contextul riscului de extindere a bolii prin transporturi neautorizate și contactul dintre animale din exploatații diferite.

Dispozitivul mobilizat în județul Tulcea include peste 100 de medici veterinari. Printre aceștia se află și directori executivi ai direcțiilor sanitar-veterinare din Olt, Dolj, Ialomița, Dâmbovița și Vaslui.

Operațiunea beneficiază, de asemenea, de sprijinul Poliției și Jandarmeriei.

Autoritățile monitorizează efectivul de animale înregistrat în județ, care numără 355.212 capete. Dintre acestea, 301.270 sunt ovine, iar 53.942 sunt caprine.

ANSVSA precizează că aceste cifre reprezintă efectivele aflate în aria acțiunilor de supraveghere și control epidemiologic și nu numărul animalelor confirmate cu boala.

Planul de intervenție este concentrat pe mai multe direcții. Medicii veterinari verifică animalele direct în exploatații și controlează documentele privind identificarea și înregistrarea acestora.

Echipele analizează și istoricul deplasărilor animalelor pentru a identifica eventuale legături epidemiologice între ferme și pentru a stabili dacă au existat trasee care ar fi putut contribui la răspândirea virusului.

O atenție specială este acordată centrelor de colectare aflate în zonele de protecție și supraveghere. Autoritățile consideră aceste puncte zone cu risc ridicat, deoarece aici pot fi concentrate animale provenite din mai multe exploatații.

În paralel cu verificările din ferme, autoritățile au intensificat controalele în trafic.

Echipe formate din inspectori sanitar-veterinari și polițiști verifică transporturile de ovine și caprine pentru a identifica eventuale deplasări neautorizate, animale fără elemente de identificare sau transporturi care nu sunt însoțite de documentele necesare pentru stabilirea trasabilității.

Controlul circulației animalelor este una dintre principalele măsuri utilizate pentru limitarea răspândirii bolii între exploatații și localități.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a declarat că principala prioritate este izolarea rapidă a virusului prin controlarea strictă a circulației animalelor.

„Identificarea sursei, a traseului și a destinației fiecărui efectiv de ovine și caprine reprezintă singura metodă eficientă de a întrerupe lanțul de transmitere”, a declarat șeful ANSVSA.

Potrivit acestuia, verificările au și rolul de a proteja fermele care respectă normele de biosecuritate de riscurile generate de comerțul ilegal și de deplasările neautorizate ale animalelor.

Autoritatea avertizează că, în cazul constatării unor încălcări ale legislației sanitar-veterinare, pot fi aplicate sancțiuni și restricții.

ANSVSA le solicită crescătorilor de animale să anunțe imediat medicii veterinari sau autoritățile competente în cazul apariției unor suspiciuni de boală și să respecte restricțiile impuse pentru circulația animalelor.

Instituția avertizează că neraportarea suspiciunilor, lipsa crotaliilor și încălcarea restricțiilor privind transportul animalelor pot favoriza răspândirea virusului și pot îngreuna operațiunile de eradicare a focarelor.

Măsurile de supraveghere și restricțiile din zonele cu risc epidemiologic vor fi menținute până când focarele vor fi declarate oficial stinse, iar situația sanitar-veterinară va fi stabilizată.

În perioada următoare, autoritățile vor continua monitorizarea fermelor și verificarea transporturilor de ovine și caprine din județul Tulcea, în încercarea de a limita extinderea celor patru focare confirmate.