Președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian-Ionuț Trifan, a fost audiat joi, 10 septembrie, la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, anchetă în care procurorii verifică o serie de intervenții pentru schimbarea din funcție a directorului DSVSA Vaslui, Mihai Ponea. Trifan a fost audiat în calitate de martor, potrivit informațiilor publice disponibile, și nu are în prezent calitatea de suspect în acest dosar.

Audierea vizează în special o întâlnire care ar fi avut loc în februarie 2025, la care au participat mai mulți factori politici și administrativi din județul Vaslui. Anchetatorii încearcă să stabilească ce s-a discutat atunci, cine a solicitat sprijin pentru schimbarea conducerii DSVSA și care a fost poziția fiecărui participant.

Potrivit informațiilor din dosar, întâlnirea ar fi avut loc la 14 februarie 2025 și ar fi fost organizată de Dan-Mihai Marian, care ocupa la acel moment funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Vaslui.

La discuție ar fi participat Ciprian-Ionuț Trifan, președintele CJ Vaslui, Daniel Onofrei, prefectul județului Vaslui, precum și Mihai Barbu, care conducea organizația județeană a PNL.

Conform informațiilor prezentate în dosar, Dan-Mihai Marian le-ar fi solicitat celor prezenți sprijin pentru înlocuirea din funcție a lui Mihai Ponea, directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui.

Anchetatorii susțin că Mihai Barbu ar fi fost singurul dintre participanți care s-ar fi oferit să sprijine demersul. Audierea lui Ciprian Trifan urmărește, între altele, clarificarea împrejurărilor în care a avut loc întâlnirea și a discuțiilor purtate.

Dosarul DNA îl vizează pe omul de afaceri Fănel Bogos, administrator al grupului de firme Vanbet. Potrivit anchetatorilor, conflictul cu autoritățile sanitar-veterinare ar fi pornit în urma unui focar de salmonella identificat la una dintre fermele sale.

În urma situației constatate, DSVSA Vaslui ar fi dispus neutralizarea a aproximativ 230.000 de păsări. Ulterior, instituția nu ar fi aprobat un dosar de despăgubire în valoare de peste 13 milioane de lei solicitat de omul de afaceri.

Potrivit procurorilor, Bogos ar fi încercat ulterior să obțină schimbarea lui Mihai Ponea din funcția de director al DSVSA Vaslui și modificarea modului în care erau soluționate problemele firmelor sale.

În acest context, ancheta urmărește traseul intervențiilor și al persoanelor despre care procurorii susțin că ar fi fost implicate în demersurile pentru schimbarea conducerii instituției.

La câteva zile după întâlnirea din Vaslui, pe 20 februarie 2025, Mihai Barbu ar fi luat legătura cu Alexandru Bociu și Ioan Oleleu, reprezentanți ai conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Potrivit informațiilor din dosar, ulterior ar fi fost stabilită o întâlnire la București, la care ar fi participat și Fănel Bogos. Procurorii verifică dacă aceste demersuri au urmărit schimbarea lui Mihai Ponea și numirea unei persoane care să favorizeze interesele omului de afaceri.

Ancheta nu se limitează însă la nivelul administrației locale. Procurorii verifică și întâlnirea pe care Fănel Bogos a avut-o în septembrie 2025 cu Ilie Bolojan, care ocupa atunci funcția de prim-ministru.

Potrivit informațiilor din dosar, întâlnirea de la Palatul Victoria ar fi fost intermediată de Mihai Barbu și ar fi avut loc în septembrie 2025.

Guvernul a transmis că audiența fusese solicitată pe teme politice și că discuția a durat aproximativ 15 minute. Procurorii verifică în prezent ce subiecte au fost abordate și dacă problema schimbării conducerii DSVSA Vaslui a fost discutată explicit.

Anchetatorii susțin că Bolojan nu ar fi dat curs solicitărilor referitoare la schimbarea conducerii instituției sanitar-veterinare.

Dosarul a cunoscut o nouă evoluție în august 2026, când Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului, a fost audiată de procurorii DNA Iași și ulterior pusă sub urmărire penală.

DNA susține că aceasta ar fi sprijinit demersurile lui Fănel Bogos și Mihai Barbu pentru înlocuirea directorului DSVSA Vaslui cu o persoană agreată de omul de afaceri. Trăilă este cercetată pentru complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii unor foloase necuvenite.

În cazul lui Fănel Bogos, procurorii îl cercetează pentru cumpărare de influență în formă continuată și complicitate la folosirea influenței ori autorității. Omul de afaceri a fost arestat preventiv în noiembrie 2025, iar din martie 2026 se află sub control judiciar.

Audierea lui Ciprian Trifan reprezintă una dintre etapele prin care procurorii încearcă să refacă traseul intervențiilor pentru schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Președintele CJ Vaslui a intrat la DNA Iași fără avocat și nu a făcut declarații în fața jurnaliștilor. Potrivit informațiilor publicate de Știripesurse, el a precizat doar că a fost „invitat, nu a fost chemat”, iar sursele judiciare citate au indicat că este audiat ca martor.

Ancheta este în desfășurare, iar stabilirea eventualelor responsabilități penale aparține procurorilor și, ulterior, instanțelor de judecată. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.