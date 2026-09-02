Omul de afaceri Fănel Bogos a fost prezent la sediul Direcției Naționale Anticorupție Iași pentru a fi informat oficial cu privire la modificările procedurale din dosarul în care este cercetat. Anchetatorii au dispus schimbarea încadrării juridice și disjungerea cauzei în care acesta este anchetat pentru infracțiunea de cumpărare de influență, conform Antena 3.

La ieșirea din sediul instituției, omul de afaceri din Vaslui s-a arătat optimist în legătură cu evoluția anchetei penale, menționând că noile măsuri îi oferă o poziție mai favorabilă în proces.

„A fost foarte bine. S-a făcut disjungere la dosar, o schimbare de încadrare. Am dat doar declaraţii şi doar ni s-a adus la cunoştinţă. Trebuie să studieze dumnealor de aici încolo. După mine este o chestie mai uşoară. E mai uşor de dovedit nevinovăţia”, a declarat Fănel Bogos la ieşirea de la DNA Iaşi.

Deși a refuzat să detalieze în fața jurnaliștilor elementele tehnice ale disjungerii sau noua încadrare juridică, Fănel Bogos a subliniat că atitudinea anchetatorilor s-a schimbat considerabil față de etapele anterioare ale cercetării.

„Cred că au luat o decizie corectă atunci când au disjuns, pentru că lucrurile s-au împărţit. Greutatea acelui dosar probabil s-a împărţit pentru a fi mai clare lucrurile. Modul în care pun problema şi poliţiştii şi domnul procuror, cu mine cel puţin, sunt tratat altfel: mult mai bine, mult mai prieteneşte, mult mai înţelegători. Nu se compară atitudinea de atunci cu atitudinea de acum. Cel puţin mie mi se pare că empatizează foarte bine”, a declarat jurnaliştilor Fănel Bogos.

Fănel Bogos este cunoscut ca administrator al unei importante societăți comerciale din județul Vaslui, specializată în creșterea păsărilor. În luna noiembrie a anului 2025, procurorii anticorupție de la Serviciul Teritorial Iași au dispus reținerea sa, fiind ulterior arestat preventiv. Începând cu luna martie a anului curent, măsura preventivă a fost înlocuită cu măsura controlului judiciar.

Procurorii îl acuză pe omul de afaceri că ar fi intervenit prin intermediul unor persoane cu influență la nivelul administrației centrale pentru a obține revocarea din funcție a conducerii Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Vaslui. Măsura îl viza pe șeful instituției, Mihai Ponea, după ce DSVSA aplicase anterior mai multe sancțiuni contravenționale societății administrate de Bogos.

Anchetatorii susțin că acțiunile aveau drept scop final obținerea unor despăgubiri substanțiale. În urma confirmării unui focar de salmoneloză la o fermă din județul Vaslui în anul 2024, autoritățile sanitar-veterinare au dispus uciderea și neutralizarea a 230.000 de păsări. Deoarece DSVSA Vaslui a refuzat acordarea sumei de aproximativ 13 milioane de lei solicitată de firmă, omul de afaceri ar fi încercat să exercite presiuni la nivelul ANSVSA pentru favorizarea societății sale.

Cercetările anticorupție vizează mai multe persoane acuzate de complicitate, trafic de influență, dare de mită și șantaj. Printre cei cercetați sub control judiciar se numără și fostul președinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, suspectat că ar fi facilitat legătura dintre Fănel Bogos și oficiali din administrația centrală.

De asemenea, în cadrul aceluiași dosar complex, procurorii DNA au extins urmărirea penală la data de 25 august împotriva fostului deputat PNL și fost secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă. Aceasta este cercetată pentru complicitate la folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite.