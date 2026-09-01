O dronă avariată a fost descoperită marți dimineață în extravilanul comunei Viișoara, județul Vaslui. Autoritățile au fost alertate de urgență și au demarat o anchetă pentru a stabili proveniența aparatului de zbor și circumstanțele în care s-a prăbușit.

Sesizarea a fost făcută prin telefon la ora 10:15 de către șeful postului de poliție din localitate. În urma descoperirii pe terenul agricol, cazul a fost redirecționat către procurorii militari și civili din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași pentru stabilirea încadrării legale.

„La ora 10:15, șeful postului de poliție Viișoara, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că pe un câmp din extravilanul localității a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat. A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat și dispunerea măsurilor legale”, au precizat reprezentanții IPJ Vaslui.

Conform primelor informații furnizate de autorități, incidentul nu s-a soldat cu victime și nu a produs pagube materiale pe terenul respectiv.

Echipele de cercetare urmează să stabilească tipul dronei, dacă este vorba despre un aparat civil sau militar și dacă zborul acesteia a survolat ilegal spațiul aerian.