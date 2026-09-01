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Atac rusesc cu drone la granița României. Punctul de trecere Orlivka–Isaccea a fost închis

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Atac rusesc cu drone la granița României. Punctul de trecere Orlivka–Isaccea a fost închis Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Rusia a atacat cu drone punctul de trecere pentru transportul cu feribotul Orlivka, aflat la granița Ucrainei cu România. În urma atacului au fost lovite clădirea și teritoriul punctului de trecere, au izbucnit incendii, iar traficul prin punctul Orlivka–Isaccea a fost suspendat temporar.

Atacul a avut loc în timpul nopții, cu drone de tip Shahed, potrivit serviciului de frontieră ucrainean, citat de Ukrainska Pravda.

„În timpul nopţii, Rusia a atacat cu drone de tip «Shahed» punctul de trecere internaţional pentru transportul cu feribotul «Orlivka», situat la graniţa cu România. În urma atacului, s-au înregistrat lovituri asupra clădirii şi a teritoriului punctului de trecere, au izbucnit incendii, care au fost localizate de echipele de salvare”, a anunţat serviciul de frontieră al Ucrainei.

Traficul prin Orlivka–Isaccea a fost suspendat

Punctul de trecere a frontierei Orlivka este temporar închis, iar formalitățile pentru cetățeni și mijloacele de transport au fost suspendate.

Autoritățile ucrainene au anunțat că vehiculele sunt redirecționate către alte puncte de trecere a frontierei și recomandă celor care intenționează să traverseze frontiera să țină cont de situație atunci când își planifică deplasarea. Serviciul de frontieră ucrainean precizează că situația a fost comunicată și autorităților române.

Incendiile au fost localizate

În urma loviturilor asupra clădirii și teritoriului punctului de trecere au izbucnit incendii. Echipele de intervenție au acționat pentru localizarea acestora, potrivit informațiilor transmise de serviciul de frontieră ucrainean. Până la reluarea activității, mijloacele de transport sunt redirecționate către alte puncte de trecere a frontierei.

Nu este primul punct de frontieră ucrainean atacat

Autoritățile ucrainene subliniază că atacarea unor puncte de trecere a frontierei nu este o premieră.

În noaptea de 24 spre 25 august, forțele ruse au atacat cu drone de tip Shahed punctul de trecere rutier Vinohradivka, aflat la granița Ucrainei cu Republica Moldova. Atacul asupra punctului Orlivka afectează în mod direct circulația prin unul dintre punctele de legătură dintre Ucraina și România, prin intermediul transportului cu feribotul către Isaccea.

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