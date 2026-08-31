Autoritatea Aeronautică Civilă Română a inițiat demersurile necesare pentru stabilirea criteriilor în baza cărora vor fi autorizate spațiile destinate testării sistemelor de aeronave fără pilot la bord. Inițiativa își propune să ofere un cadru reglementat pentru verificarea noilor tehnologii, fără a periclita siguranța traficului aerian general sau a populației de la sol, răspunzând astfel solicitărilor venite din partea operatorilor și administratorilor de aerodromuri.

O astfel de zonă de testare va funcționa ca un spațiu aerian delimitat, care va putea fi restricționat și activat la cerere. Toate activitățile se vor desfășura în condiții stabilite în prealabil, în strânsă coordonare cu structurile care gestionează traficul și spațiul aerian național.

Pentru obținerea autorizației, atât entitățile administrative, cât și operatorii care vor folosi spațiul respectiv trebuie să îndeplinească o serie de condiții specifice. Printre acestea se numără definirea clară a tipului și caracteristicilor dronelor, evaluarea riscurilor pentru persoanele și bunurile de la sol sau din aer, precum și stabilirea unor proceduri clare pentru situații de urgență.

De asemenea, cadrul normativ impune reguli stricte privind separarea față de aeronavele pilotate și zonele locuite, alături de măsuri concrete pentru securitatea cibernetică și protecția datelor.

„Prin definirea unui proces clar de autorizare, AACR susţine inovarea şi dezvoltarea industriei de drone, menţinând siguranţa traficului aerian şi protecţia persoanelor aflate la sol drept priorităţi”, precizează sursa citată.

Reglementările acordă o atenție sporită categoriilor de echipamente care prezintă parametri de risc ridicat din cauza caracteristicilor tehnice. În această zonă se încadrează dronele cu reacție și platformele aerospațiale de înaltă performanță.

Procesul de evaluare pentru aceste modele va lua în calcul performanțele lor dinamice, cerințele operaționale specifice, dar și impactul potențial asupra spațiului aerian controlat sau asupra infrastructurii aeroportuare. Totodată, este obligatorie coordonarea directă cu furnizorii de servicii de trafic aerian și integrarea zonelor de testare în structura aeriană existentă.

„Atunci când nivelul de risc specific unor activităţi de zbor este mare, testarea sistemelor UAS cu performanţe ridicate va fi organizată în baza unor proceduri similare celor aplicate aeronavelor cu pilot la bord”, arată aceeaşi sursă.

Elaborarea criteriilor de autorizare se află în analiza Consiliului pentru Managementul Spațiului Aerian, un organism de decizie civilo-militar responsabil de gestionarea strategică a spațiului aerian al României.

„AACR va continua dialogul cu instituţiile publice, furnizorii de servicii de trafic aerian, administratorii de aerodromuri şi operatorii UAS, astfel încât viitorul cadru de autorizare să răspundă atât nevoilor de dezvoltare şi testare a noilor tehnologii, cât şi cerinţelor privind utilizarea în siguranţă a spaţiului aerian”, se mai arată în comunicatul citat.