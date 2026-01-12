Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe drumuri din țară. Lista județelor afectate

În urma ninsorilor din ultimele ore și a înghețului, circulația se desfășoară cu dificultate în unele regiuni din țară. Utilajele de deszăpezire acționează pe mai multe drumuri din Ardeal și Moldova, anunță Centrul Infotrafic, însă nu există șosele blocate din cauza zăpezii sau a poleiului.

Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, „nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu traficul oprit din cauza vreunui accident sau a condițiilor meteorologice”.

Se circulă în condiții de iarnă pe mai multe artere din județele Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Maramureș, Mureș și Suceava, unde se intervine cu utilaje de deszăpezire.

Pe principalele drumuri naționale și autostrăzi – A1 București–Pitești, A2 București–Constanța, A3 București–Ploiești, A7 Ploiești–Adjud, DN1 Ploiești–Brașov și DN7 Pitești–Sibiu – traficul se desfășoară fluent, carosabilul fiind preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Reprezentanții Infotrafic pe recomandă șoferilor să se informeze înainte de a porni la drum despre condițiile meteorologice și să caute detalii legate de eventualele restricții de pe traseu.

„Asigurați-vă o bună vizibilitate din autovehicul, prin curățarea parbrizului, lunetei şi a geamurilor laterale, rulați cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, astfel încât să puteți efectua orice manevră în condiții de siguranță, folosiți frâna de motor pentru reducerea vitezei”, au arătat cei de la Infotrafic.

Pe parcursul zilei de luni, vremea va fi deosebit de rece în întreaga țară, potrivit prognozei ANM pentru 12 ianuarie. Temperaturile maxime se vor încadra între -10 și 0 grade, iar minimele vor coborî frecvent între -19 și -9 grade, cu valori ușor mai ridicate în sud-vest, pe litoral și în Delta Dunării, unde se vor înregistra -7…-5 grade.

Cerul va fi variabil în sud și sud-est, iar în restul țării vor predomina înnorările, cu ninsori slabe temporare, mai ales în zonele montane, nordul și centrul țării. Meteorologii estimează depuneri de zăpadă de 3–7 centimetri în Maramureș și în nordul Carpaților Orientali, în timp ce vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, unde rafalele vor atinge 70–80 km/h și vor viscoli zăpada, precum și izolat în vestul și sudul Olteniei și în alte regiuni.

Pe arii restrânse se va semnala ceață, asociată cu depuneri de chiciură, reducând vizibilitatea în special în zonele joase și în depresiunile intramontane. În București, vremea se va menține deosebit de rece, cu ger accentuat pe timpul nopții, cer variabil și vânt slab până la moderat. Temperatura maximă va fi în jur de -2 grade, iar minima va coborî până la -13…-9 grade.