Premieră pe autostrăzile din România. Se pregătesc spații de servicii civilizate pentru șoferi

Autostrada de centură A0 va include, în premieră națională, spații de servicii prevăzute cu dușuri pentru utilizatori, facilitate gândită în special pentru șoferii de camion care parcurg distanțe lungi. Noile dotări sunt prevăzute în documentația realizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Conform cerințelor stabilite de CNAIR, viitorii concesionari vor trebui să amenajeze spații închise, distincte de stațiile de carburanți, dotate cu minimum două cabine de duș individuale. Acestea vor dispune de apă caldă și rece, produse de igienă și sisteme de alertă pentru situații de urgență. Curățenia și igienizarea vor fi asigurate permanent, iar accesul va fi posibil 24 de ore din 24.

Spațiile de servicii vor fi construite pe lotul 2 al A0 Nord, în zona localității Balotești, la kilometrul 24+000, pe ambele sensuri de mers, în același punct. Fiecare amplasament va avea o suprafață de aproximativ patru hectare.

Pe lângă dușuri, proiectul include dotările clasice pentru astfel de zone: stații de alimentare cu carburanți, toalete publice separate de benzinării, spații comerciale și zone dedicate alimentației.

Fiecare spațiu va fi echipat și cu stații de încărcare pentru vehicule electrice, atât pentru autoturisme, cât și pentru camioane. Sunt prevăzute minimum patru puncte de încărcare de 150 kW pentru mașini electrice și cel puțin opt puncte de 350 kW pentru camioane, cu posibilitatea de utilizare simultană.

În timp, concesionarii vor putea adăuga și alte facilități, precum restaurante, moteluri, spălătorii auto, vulcanizări, stații GPL sau GNL, puncte pentru hidrogen ori parcări securizate.

CNAIR a lansat licitația pentru concesionarea celor două spații pe o durată de 30 de ani. Desemnarea câștigătorilor se va face în funcție de nivelul redevenței anuale oferite, care nu poate fi mai mică de 13,27 milioane de lei pe an.

Stațiile și căile de acces vor trebui proiectate astfel încât să poată fi utilizate cu ușurință și de persoanele vârstnice sau cu dizabilități.

Deși lotul 2 al A0 Nord este deschis traficului din noiembrie 2023, spațiile de servicii nu sunt încă amenajate, urmând să fie construite integral de viitorii concesionari.