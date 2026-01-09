Autoritățile din mai multe județe transmit avertismente din cauza gerului. ISU Bihor: Evitați deplasările inutile

Autoritățile din mai multe județe transmit avertismente oamenilor, din cauza temperaturilor scăzute prognozate pentru perioada următoare. Inspectoratele pentru Situații de Urgență atrag atenția asupra riscului de hipotermie, atât pentru oameni, cât și pentru animale. „Consumul de alcool în scopul încălzirii organismului este periculos şi poate creşte riscul de hipotermie”, a fost unul dintre avertismente, transmis de ISU Bihor.

Vremea va fi deosebit de rece în perioada următoare, cu temperaturi maxime cuprinse între -12 și -3 grade Celsius și minime care vor coborî, în general, între -18 și -6 grade Celsius. În contextul gerului mai accentuat din timpul nopților și dimineților, dar izolat și pe parcursul zilei, autoritățile din mai multe județe transmit avertismente și recomandări pentru oameni.

„Având în vedere temperaturile deosebit de scăzute, le recomandăm cetăţenilor următoarele: evitaţi deplasările pe distanţe lungi, în special în zonele afectate de viscol, decât dacă acestea sunt strict necesare. În cazul în care călătoria nu poate fi amânată, asiguraţi-vă că autovehiculul este echipat corespunzător pentru condiţii de iarnă, aveţi rezervorul plin, pături, apă şi telefonul încărcat. Purtaţi îmbrăcăminte adecvată temperaturilor exterioare şi evitaţi expunerea prelungită la frig”, a anunțat ISU Cluj.

Autoritățile din Cluj roagă cetățenii „să acorde o atenţie sporită persoanelor aflate în proximitatea lor şi să apeleze imediat numărul unic de urgenţă 112 dacă observă persoane fără adăpost care sunt în pericol din cauza condiţiilor meteorologice”. Totodată, anunță că echipajele ISU trimit patrule pe teren pentru a identifica persoanele vulnerabile în această perioadă.

ISU Bihor recomandă, de asemenea, evitarea „deplasărilor inutile, mai ales pe timpul nopţii şi dimineaţa devreme, când temperaturile sunt extrem de scăzute”, precum și purtarea de îmbrăcăminte groasă și încălțăminte de iarnă cu talpă antiderapantă.

Totodată, adulții sunt îndemnați să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice, mai vulnerabile la frig.

„Consumul de alcool în scopul încălzirii organismului este periculos şi poate creşte riscul de hipotermie. În cazul persoanelor fără adăpost aflate în dificultate, anunţaţi autorităţile locale sau apelaţi 112”, a mai recomandat ISU Bihor.

De asemenea, autoritățile atrag atenția asupra necesității protejării animalelor, prin asigurarea unor adăposturi ferite de vânt, umezeală și frig extrem. Totodată, este indicată asigurarea unei cantități suficiente de hrană și a apei schimbate frecvent, astfel încât să fie evitată înghețarea acesteia.

În contextul folosirii intense a sistemelor de încălzire, autoritățile recomandă utilizarea exclusiv a aparatelor verificate și aflate în stare bună de funcționare. Totodată, oamenii sunt îndemnați să nu suprasolicite mijloacele de încălzire, să evite improvizațiile și să verifice și să curețe periodic coșurile de fum, pentru a preveni incendiile și intoxicațiile cu monoxid de carbon.