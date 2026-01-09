Șoferiță amendată în Alba, după ce a circulat iarna cu anvelope de vară

O șoferiță din județul Alba a fost amendată cu peste 1.800 de lei, după ce a circulat pe autostradă, în plină iarnă, cu un autoturism echipat cu anvelope de vară, ignorând reglementările care impun folosirea anvelopelor specifice sezonului rece, potrivit anunțului făcut de oficialii Poliţiei Alba.

Femeia, în vârstă de 30 de ani, din Alba Iulia, a fost oprită de polițiști joi, 8 ianuarie, pe autostrada A1 Râmnicu Vâlcea–Deva, la kilometrul 17.

„Ca urmare a controlului efectuat, poliţiştii au constatat faptul că autoturismul nu era dotat corespunzător condiţiilor meteo, având montate anvelope de vară”, au anunțat, vineri, oficialii Poliţiei Alba.

Pentru ignorarea reglementărilor, șoferița a fost sancționată cu o amendă contravențională de 1.822,5 lei. În plus, polițiștii au dispus reținerea certificatului de înmatriculare al autoturismului condus de șoferiță și au eliberat o dovadă înlocuitoare, fără drept de circulație.

Polițiștii le reamintesc șoferilor că nerespectarea prevederilor art. 102 alin. 1 pct. 28 din O.U.G. nr. 195/2002, privind dotarea cu anvelope de iarnă, este contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.822,5 și 4.050 de lei, precum și cu retragerea certificatului de înmatriculare.

Reamintim că joi, un șofer a fost amendat cu 4.000 de lei și a rămas fără certificatul de înmatriculare, după ce, circulând cu anvelope de vară, a provocat un accident rutier cu victime. Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Botoșani, Delia Nenișcu, accidentul a avut loc pe DN 29 F, în afara localității Cristinești, și a implicat două autoturisme.

„Unul dintre autoturismele implicate era dotat cu anvelope de vară, în condiţiile în care partea carosabilă este acoperită cu zăpadă. Conducătorul auto a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 4.000 de lei şi i-a fost reţinut certificatul de înmatriculare, fără a avea drept de circulaţie”, a afirmat Delia Nenișcu.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Botoșani a anunțat că două femei au primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar una dintre ele a fost transportată la spital.