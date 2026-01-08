O mașină a derapat pe gheață și și a căzut într-o râpă, în Argeș. Trei persoane au ajuns la spital

Un accident rutier s-a produs în județul Argeș, după ce un autoturism a derapat și a căzut într-o râpă. Cele trei persoane aflate în mașină au ajuns la spital, potrivit ISU Argeș.

Accidentul s-a produs în localitatea Băiculești, din județul Argeș. Un șofer a pierdut controlul volanului după ce autoturismul a derapat pe carosabilul acoperit cu gheață. Mașina a ieșit de pe șosea și a ajuns într-o râpă, la o distanță de peste cinci metri față de drum. Autoritățile au ajuns rapid la fața locului. Intervenția a inclus două autospeciale ale Detașamentului de Pompieri Curtea de Argeș și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

În urma impactului, trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Un adult și doi copii au fost răniți în accident. Echipajul SAJ i-a preluat și i-a transportat de urgență la spital, unde au fost supuși unor investigații și au primit tratament.

Reamintim că un accident rutier grav a avut loc marți dimineață, în Vatra Dornei, județul Suceava, unde mama a cinci copii a pierdut controlul volanului pe un pod. Autoturismul a lovit parapetul, care s-a rupt, iar mașina a căzut în albia râului Bistrița, de la o înălțime de aproximativ șase metri. În vehicul se aflau, la momentul accidentului, toți cei cinci copii ai familiei.

„În sprijin, au intervenit și două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale. Pompierii militari, sprijiniți de jandarmi, au intervenit și au evacuat din mașină doi adulți și patru copii”, a mai anunțat ISU Suceava.

Pompierii și jandarmii ajunși la fața locului au evacuat cei șase pasageri. Cinci copii și un adult au ajuns de urgență la spital. Unul dintre cei cinci copii, un tânăr de 14 ani, a fost supus marți unei intervenții chirurgicale la Spitalul din Vatra Dornei. La scurt timp după operație, acesta a murit, după ce fusese adus în stare critică, cu multiple traumatisme.

Medicii din Suceava au anunțat miercuri că mama, în vârstă de 37 de ani, fetița de un an și băiatul de 17 ani se află în stare gravă. Cei trei sunt internați la Terapie Intensivă.