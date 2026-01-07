Șeful IGJR susține că imaginile cu jandarmi care montează gresie ar fi făcute cu AI

Inspectorul general al Jandarmeriei Române, generalul Alin Mastan, respinge acuzațiile potrivit cărora jandarmi din Constanța ar fi fost puși să monteze gresie, catalogând informațiile drept „materiale menite să creeze confuzie” și susținând că nu este prima tentativă de acest fel lansată în spațiul public de un sindicat din MAI, potrivit știripesurse.ro. Informațiile au fost lansate de Sindicatul SPRD.

Șeful Jandarmeriei Române, generalul Alin Mastan, a declarat că materialele apărute recent în mediul online sunt menite să creeze confuzie și să afecteze încrederea publicului. Acesta a precizat că fotografia care ar surprinde jandarmi români executând lucrări de reabilitare într-o unitate este prelucrată cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Materiale menite să creeze confuzie. Nu este prima tentativă de acest fel” a declarat Alin Mastan, Șeful Jandarmeriei Române.

Potrivit inspectorului general al IGJR, un detaliu relevant îl reprezintă inscripțiile în alfabet chirilic de pe spatele uniformelor, incompatibile cu însemnele oficiale ale Jandarmeriei Române. Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța a respins informațiile apărute și a transmis că imaginea nu reflectă realitatea.

Generalul Alin Mastan a transmis că activitatea Grupării de Jandarmi Mobile Constanța se desfășoară într-un context operativ complex, marcat de o dinamică ridicată a misiunilor de ordine și siguranță publică. În funcție de situația operativă, pot exista prelungiri ale programului de lucru, acestea fiind prevăzute de reglementările în vigoare aplicabile personalului militar.

Șeful IGJR a precizat că orele lucrate suplimentar sunt recuperate conform normelor legale, iar activitatea se desfășoară în sistem de ture. În acest context, zilele de sâmbătă și duminică nu reprezintă automat zile de repaus, iar acordarea zilelor de recuperare constituie compensarea legală a orelor suplimentare efectuate.

Șeful IGJR a precizat că lucrările de întreținere și reparații din incinta unităților sunt o responsabilitate instituțională și sunt reglementate prin dispoziții interne. Aceste activități sunt realizate de personalul contractual, care are atribuții clare prevăzute în fișa postului, precum zugravi, faianțari sau muncitori de întreținere.

În situația punctuală invocată, implicarea unor cadre militare s-a realizat exclusiv pe bază de voluntariat, la solicitarea expresă a acestora, pentru sprijinirea personalului contractual înaintea sărbătorilor de iarnă. Conducerea unității a respins orice acuzație de abuz, precizând că toate activitățile au fost desfășurate cu respectarea legislației și a regulamentelor în vigoare.