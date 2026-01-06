Social

Șase persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în albia râului Bistrița

Comentează știrea
Șase persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în albia râului BistrițaAccident în Vatra Dornei. Sursa foto: Facebook/Jandarmeria Română
Din cuprinsul articolului

Doi adulți și patru copii au ajuns la spital, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în municipiul Vatra Dornei, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava.

Accidentul s-a produs în municipiul Vatra Dornei

Potrivit oficialilor ISU Suceava, accidentul s-a produs în municipiul Vatra Dornei. În urma impactului, autoturismul a rămas răsturnat pe plafon, pe o porțiune mare de gheață din albia râului Bistrița.

La fața locului au ajuns două autospeciale dotate cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, iar resursele medicale au fost suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD și SAJ.

„În sprijin, au intervenit și două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale. Pompierii militari, sprijiniți de jandarmi, au intervenit și au evacuat din mașină doi adulți și patru copii”, a mai anunțat ISU Suceava.

Cât costă o felie de pizza și o ciocolată în stațiunea bogaților. Multi români aleg destinația fără să se uite la prețuri
Cât costă o felie de pizza și o ciocolată în stațiunea bogaților. Multi români aleg destinația fără să se uite la prețuri
Greenlandgate. Cum ar putea Trump, să pună mâna pe Groenlanda pașnic și simplu
Greenlandgate. Cum ar putea Trump, să pună mâna pe Groenlanda pașnic și simplu
Accident în Vatra Dornei

Accident în Vatra Dornei. Sursa foto: Facebook/Jandarmeria Română

Incidentul, semnalat de doi jandarmi aflați în patrulare

Potrivit unei postări a Jandarmeriei Române pe Facebook, incidentul a fost semnalat la numărul unic de urgență 112 de doi jandarmi aflați în patrulare. Aceștia au intervenit prompt până la sosirea echipajelor specializate și au reușit să scoată trei copii din autoturismul răsturnat.

„Având în vedere starea a trei dintre copii, care prezentau semne de hipotermie, două echipaje de jandarmi au sprijinit intervenția prin transportarea acestora, în regim de urgență, către Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde au fost preluați de personalul medical. Ulterior, la fața locului au ajuns echipajele ISU și celelalte structuri de intervenție, care au acordat îngrijiri medicale tuturor victimelor”, se mai arată în posatre.

Victimele, transportate la spital

Victimele erau conștiente și cooperante și au ajuns de urgență la spital, unde au primit îngrijiri medicale.

Polițiștii au început o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul și motivele pentru care șoferul a pierdut controlul volanului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:02 - Cât costă o felie de pizza și o ciocolată în stațiunea bogaților. Multi români aleg destinația fără să se uite la pre...
12:54 - Armata obligatorie, la un pas. Britanicii vorbesc tot mai insistent despre recrutare extinsă
12:48 - Ten Hag și-a găsit echipă, după ce a lăsat dezastru în urma lui la United și Leverkusen
12:39 - Greenlandgate. Cum ar putea Trump, să pună mâna pe Groenlanda pașnic și simplu
12:23 - Vreme nebună în România. Ger și ninsori, dar și temperaturi de primăvară. Când vine gerul năprasnic
12:10 - 7 ianuarie 1990. Momentul cheie al recunoașterii FSN de către URSS. România rămâne legată de Moscova

HAI România!

Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a

Proiecte speciale