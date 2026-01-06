Șase persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în albia râului Bistrița

Doi adulți și patru copii au ajuns la spital, după ce autoturismul în care se aflau s-a răsturnat în albia râului Bistrița, în municipiul Vatra Dornei, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Suceava.

Potrivit oficialilor ISU Suceava, accidentul s-a produs în municipiul Vatra Dornei. În urma impactului, autoturismul a rămas răsturnat pe plafon, pe o porțiune mare de gheață din albia râului Bistrița.

La fața locului au ajuns două autospeciale dotate cu accesorii pentru descarcerare și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, iar resursele medicale au fost suplimentate cu alte cinci echipaje SMURD și SAJ.

„În sprijin, au intervenit și două echipaje de jandarmi, cu două autospeciale. Pompierii militari, sprijiniți de jandarmi, au intervenit și au evacuat din mașină doi adulți și patru copii”, a mai anunțat ISU Suceava.

Potrivit unei postări a Jandarmeriei Române pe Facebook, incidentul a fost semnalat la numărul unic de urgență 112 de doi jandarmi aflați în patrulare. Aceștia au intervenit prompt până la sosirea echipajelor specializate și au reușit să scoată trei copii din autoturismul răsturnat.

„Având în vedere starea a trei dintre copii, care prezentau semne de hipotermie, două echipaje de jandarmi au sprijinit intervenția prin transportarea acestora, în regim de urgență, către Spitalul Municipal Vatra Dornei, unde au fost preluați de personalul medical. Ulterior, la fața locului au ajuns echipajele ISU și celelalte structuri de intervenție, care au acordat îngrijiri medicale tuturor victimelor”, se mai arată în posatre.

Victimele erau conștiente și cooperante și au ajuns de urgență la spital, unde au primit îngrijiri medicale.

Polițiștii au început o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul și motivele pentru care șoferul a pierdut controlul volanului.