Cel mai mare ghinion din viața unui șofer. Situația care apare fără avertisment

Cel mai mare ghinion din viața unui șofer apare atunci când uitarea cheilor în interiorul mașinii se transformă într-un blocaj real: de exemplu, dacă portierele se închid automat sau sistemul de închidere se activează fără avertisment. De altfel, uitarea cheilor în mașină este una dintre cele mai frecvente situații neprevăzute cu care se confruntă șoferii, indiferent de experiență sau de tipul autoturismului.

De la modele vechi, cu cheie clasică, până la vehicule moderne cu sisteme keyless, blocarea accidentală în afara automobilului poate genera stres și costuri inutile. Specialiștii atrag atenția că soluțiile improvizate pot provoca avarii serioase și explică ce opțiuni sigure există pentru a deschide mașina fără a sparge geamul.

Cei mai mulți șoferi uită cheile în interiorul mașinii la benzinării, în parcări sau chiar în fața casei, iar prima reacție este să caute o soluție rapidă, uneori riscantă.

„Nu fiecare uitare a cheilor duce automat la blocaj. Lăsarea cheilor în contact fără a încuia portierele nu va bloca mașina. Blocajul apare doar când sistemul de închidere se activează, automat sau manual, transformând un moment banal într-o situație frustrantă și neașteptat. Cea mai mare greșeală pe care o văd în service este tentativa de deschidere cu obiecte improvizate. De cele mai multe ori, daunele ajung să fie mai scumpe decât apelarea unui specialist”, ne-a explicat Eduard Mateescu, mecanic auto cu peste 15 ani de experiență.

Cea mai simplă și sigură soluție rămâne cheia de rezervă, spune mecanicul. Majoritatea mașinilor noi sunt livrate cu două chei, iar și la cele second-hand ar trebui verificată existența acestora la achiziție.

Dacă mașina este parcată în apropierea locuinței sau există o persoană care poate aduce cheia de rezervă, problema se rezolvă fără costuri și fără riscuri:

„În cazul autoturismelor cu sistem keyless, lipsa unei chei de rezervă complică situația. La modelele moderne, cheia este codificată electronic. Dacă nu există o rezervă, singura soluție sigură este programarea uneia noi la dealer sau la un service autorizat”.

Tot mai multe autoturisme produse în ultimii ani permit blocarea și deblocarea ușilor prin aplicații mobile dedicate. Condiția este ca aplicația să fi fost instalată și configurată anterior: Dacă mașina este conectată deja la contul proprietarului, telefonul devine, practic, o cheie digitală. Problema e că mulți șoferi descoperă această funcție abia după ce rămân blocați. Unele aplicații permit și pornirea motorului de la distanță, însă anumite funcții pot necesita abonamente plătite, în funcție de producător”.

Atunci când nu există cheie de rezervă și nici acces digital, apelarea la un lăcătuș auto sau la asistența rutieră rămâne varianta recomandată de specialiști.

„Un profesionist folosește unelte dedicate, care nu deteriorează chederele, broaștele sau mecanismele interne ale ușii. Intervenția durează, de regulă, câteva minute. În multe cazuri, polițele de asigurare sau serviciile de asistență rutieră incluse la achiziția mașinii acoperă acest tip de intervenție. Verificarea contractului poate scuti șoferul de cheltuieli inutile”.

Internetul este plin de „trucuri” care promit deschiderea ușii cu umerașe, sârme sau șurubelnițe. Specialiștii avertizează că aceste metode pot produce pagube serioase: „Am văzut portiere zgâriate, airbaguri laterale declanșate și sisteme de închidere distruse complet. La mașinile moderne, riscul este și mai mare din cauza senzorilor și cablajelor. Există kituri profesionale de deschidere auto, folosite de poliție și lăcătuși, dar acestea necesită experiență. Fără instruire, riscul de avarie este ridicat”.

La autoturismele mai vechi, a mai explicat mecanicul Eduard Mateescu, cu cheie mecanică tradițională, un lăcătuș auto poate confecționa o cheie nouă chiar și fără original, pe baza codului sau a cilindrului de contact: „Procedura este relativ rapidă și mai ieftină decât înlocuirea componentelor deteriorate în urma unei tentative nereușite de deschidere”.

Tehnologia reduce tot mai mult riscul acestui tip de incident, însă până când sistemele inteligente vor deveni standard, există câteva măsuri simple de prevenție, spune mecanicul: „Păstrarea unei chei de rezervă într-un loc sigur, verificarea funcționării mecanismelor de închidere înainte de a pleca de lângă mașină și evitarea grabei sunt pași esențiali.

De asemenea, configurarea aplicației mobile imediat după achiziția mașinii poate face diferența într-o situație-limită. În final, spargerea geamului ar trebui să fie ultima soluție, doar în cazuri de urgență reală. În 99% dintre situații, există alternative mai sigure și mai ieftine”.