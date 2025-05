Social Ce faci dacă ți se strică mașina în Grecia. Ce alegi între „A24” și „9695”







Asistența rutieră este un aspect important atunci când călătoriți în Grecia cu mașina. Nu de alta, dar niciodată nu se știe când puteți avea probleme tehnice. Cele două servicii rutiere de la eleni oferă o gamă variată de intervenții, iată și care sunt costurile.

Asistență rutieră în funcție de situație

Cei care au folosit ambele servicii au concluzionat că unele sunt mai potrivite și pentru mașinile mai vechi, în timp ce altele oferă intervenție rapidă. Potrivit unui forum de călătorii 9695 oferă asistență rutieră non-stop în România și Europa. Printre serviciile oferite se numără: tractare, depanare, cazare, mașină la schimb, transport persoane.

Nu au limită în materie de intervenții și au servicii disponibile și pentru mașini cu vechime între 11–15 ani. În ceea ce privește A24 și aceștia oferă sistență rutieră 24/7 în România și Europa. Serviciile lor sunt de: tractare, depanare, transport persoane, cazare, repatriere. În ceea ce privește prețurile, cei de la 9695 au un pachet bronze de 139 RON/an (România), unul silver EU & RO: 259 RON/an și unul gold EU & RO: 359 RON/an.

De asemenea se mai poate face și o asigurare premium pentru 15 zile care costă 109 lei. Cei de la A24 au o asigurare națională de 239 RON/an și una internațională de 339 RON/an. Cea care este pentru 15 zile costă 59 de lei. Cât privește timpul de răspuns și acoperire, cei de la 9695 au cam 2 ore pentru fiecare intervenție. Cei de la A24 se pare că sunt mult mai rapizi cu doar o oră timp de intervenție. În ceea ce privește preferințele turiștilor români, aceștia optează pentru A24.

Nu asigură repararea mașinii

”Eu am avut A24 Internațional și o să-mi fac tot la ei. Pot să spun că sunt foarte ok. Am avut un eveniment în urma cu 3 ani și au fost profesioniști. În maxim 30 minute au fost 2 taxiuri după noi pe autostradă lângă Salonic unde ne-a lăsat motorul la mașină. La fel și trailerul. Ne-au dus la hotel, mașina a fost dusă la service.

Este foarte important să-ți citești foarte bine clauzele din contract. În cazul în care ai o problemă mai gravă la mașină și este nevoie să stai mai multe zile până se rezolvă problema, cum a fost la noi.

Partea ce ține de reparația mașinii nu intră în atribuțiile firmei de asistenta rutieră. Ei doar îți duc mașina la service-ul cu care ei colaborează în zona unde ai rămas defect. Bineînțeles dacă sunt chestii minore, pană, combustibil… acestea se rezolvă pe loc”, a explicat un turist.