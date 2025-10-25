Social

Șoferii scapă de monopolul service-urilor. Legea care schimbă regulile garanțiilor auto

Șoferii scapă de monopolul service-urilor. Legea care schimbă regulile garanțiilor auto
Șoferii care cumpără un autoturism nou sau second-hand cu garanție vor avea, în curând, libertatea de a alege unde își repară mașina, fără a fi obligați să meargă doar în service-urile proprii ale producătorului sau dealerului.

Șoferii își pot putea repara autoturismul unde vor

Un proiect legislativ propune eliminarea acestor practici considerate abuzive și aduce reguli mai stricte privind modul în care este acordată garanția auto.

Potrivit inițiativei, prevederile se vor aplica tuturor vehiculelor rutiere vândute cu garanție pe piața românească – indiferent de țara de proveniență – și vor acoperi atât garanția legală de conformitate, cât și garanțiile comerciale suplimentare oferite de producător, importator sau dealer.

Noile reguli dau dreptul cumpărătorului să aleagă între unitățile reparatoare proprii ale garantului (producător, importator, dealer) și service-urile partenere autorizate. Producătorul nu va mai putea impune limitări legate de locul efectuării reparației, atâta timp cât unitatea este autorizată și recunoscută oficial.

Toate costurile privind manopera, piesele de schimb și materialele necesare vor fi suportate integral de garant, indiferent unde este efectuată intervenția.

Defecțiuni care nu pot fi excluse din garanție

Documentul stabilește și o listă clară de defecțiuni care nu pot fi excluse din garanție, indiferent de circumstanțe. Printre acestea:

  • sistemul de frânare (inclusiv pierderi de lichid, pompă de frână sau conducte);
  • sistemul de direcție și componentele asociate (casetă, coloană, bielete, servodirecție);
  • airbagurile, centurile de siguranță și pretensionatoarele;
  • elementele structurale de rezistență ale caroseriei;
  • sistemul de răcire al motorului și pierderile de lichid asociate;
  • instalația de climatizare, în ceea ce privește etanșeitatea circuitului și pierderile de agent frigorific;
  • Orice altă defecțiune care, conform unei expertize tehnice, afectează siguranța rutieră sau poate produce daune grave motorului ori sănătății pasagerilor.
  • Orice clauză prin care un vânzător ar încerca să excludă aceste defecte din garanție va fi declarată nulă de drept.

Obligațiile producătorilor și dealerilor

Producătorii, importatorii și dealerii vor avea obligația:

  • să remedieze gratuit defecțiunile acoperite de garanție într-un termen rezonabil;
  • să suporte integral costurile aferente reparațiilor;
  • să informeze cumpărătorii, în scris, despre drepturile pe care le au în privința garanției.

Vehiculul va fi considerat neconform dacă nu respectă standardele de siguranță, funcționalitate sau performanță promise de vânzător ori declarate public de producător. Dacă o defecțiune apare în primele 12 luni de la livrare, legea va presupune că aceasta exista deja la momentul predării, cu excepția cazului în care expertiza tehnică dovedește contrariul.

În aceste situații, consumatorul va putea solicita – fără costuri suplimentare – repararea, înlocuirea vehiculului, reducerea prețului sau chiar rezoluțiunea contractului, conform legislației europene și românești.

Amenzi pentru nerespectarea regulilor

Dacă un producător, importator sau dealer refuză să respecte aceste prevederi, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) va putea aplica amenzi între 50.000 și 200.000 de lei. În cazul abaterilor repetate, ANPC va avea dreptul să suspende temporar activitatea de vânzare a vehiculelor până la remedierea neregulilor, potrivit Profit.ro.

Proiecte speciale