Sondaj Inscop. Ce mașini își doresc românii, în funcție de simpatiile politice

Potrivit Barometrului Securității Energetice realizat de INSCOP Research, 30,9% dintre români ar alege un automobil hibrid, în timp ce doar 18,6% ar opta pentru unul electric. Studiul, comandat de Strategic Thinking Group, arată diferențe clare în funcție de vârstă, educație și preferințe politice.

Un nou sondaj realizat de INSCOP Research, la comanda Strategic Thinking Group, arată că românii rămân rezervați față de tranziția completă spre automobilele electrice, preferând, în majoritate, variantele hibride.

Conform Barometrului Securității Energetice 2025, efectuat între 29 septembrie și 7 octombrie 2025, 30,9% dintre români declară că, dacă ar avea suficienți bani, ar cumpăra un automobil hibrid.

Pe locul doi în clasament se află autoturismele diesel, preferate de 19,9% dintre respondenți, urmate la mică distanță de mașinile electrice (18,6%) și de cele pe benzină (18,1%).

Doar 6,3% dintre români ar alege o mașină cu instalație GPL, iar 3,7% au declarat că nu știu ce tip de automobil ar prefera. 2,5% dintre respondenți nu au oferit niciun răspuns.

Rezultatele sondajului arată diferențe semnificative între categorii sociale și politice.

Potrivit INSCOP Research, votanții USR, persoanele cu venituri ridicate și respondenții cu studii superioare sunt cei mai predispuși să opteze pentru autoturisme hibride.

Această preferință reflectă un nivel mai ridicat de conștientizare ecologică, dar și o disponibilitate financiară mai mare pentru investiții în tehnologii de tranziție energetică.

Sociologii explică faptul că segmentul de populație care preferă mașinile hibride este, în general, mai urbanizat, mai educat și mai preocupat de sustenabilitate, fără a renunța complet la avantajele motorizărilor clasice.

Deși în scădere față de ultimii ani, preferința pentru motoarele diesel rămâne puternică în anumite categorii.

Conform sondajului, persoanele cu studii primare și respondenții cu venituri foarte reduse se orientează într-o proporție mai mare către mașinile pe motorină.

Explicația este una pragmatică: consumul mai mic și costurile reduse de întreținere. În plus, în mediul rural sau în zonele unde infrastructura de stații electrice este slab dezvoltată, mașinile diesel continuă să fie considerate mai sigure pentru deplasări lungi.

Pe de altă parte, automobilele pe benzină sunt preferate în special de votanții AUR, de persoanele cu vârste între 45 și 60 de ani și de respondenții cu venituri foarte mici.

Această categorie de populație tinde să manifeste neîncredere în noile tehnologii și să prefere motorizări tradiționale, cu costuri inițiale mai reduse.

Deși proporția celor care ar cumpăra o mașină electrică este de doar 18,6%, cercetarea arată că interesul pentru acest tip de vehicul este în creștere față de studiile similare realizate în anii precedenți.

Profilul cumpărătorului de mașini electrice în România include votanții PNL și persoanele cu vârste între 30 și 45 de ani.

Acest segment corespunde în general tinerilor activi din mediul urban, care beneficiază de venituri stabile și sunt mai receptivi la inovațiile tehnologice.

Sociologii de la INSCOP Research subliniază că decizia de cumpărare este influențată și de politicile guvernamentale de sprijin, cum ar fi programele „Rabla Plus” și subvențiile pentru achiziția de vehicule electrice, care pot reduce semnificativ costul final.