Cât câștigă un polițist în 2026. Detalii despre salariul de bază și sporurile pe care le are un agent aflat la început de carieră

Cât câștigă un polițist în 2026. Detalii despre salariul de bază și sporurile pe care le are un agent aflat la început de carierăPoliția / sursa foto. arhiva EVZ
Salariul unui polițist din România în 2026 este un subiect de interes pentru cei care iau în calcul o carieră în structurile de ordine publică, dar și pentru publicul larg. Venitul nu este unul standard, ci se formează din mai multe componente, în funcție de experiență, funcția ocupată și condițiile de muncă.

Salariul unui polițist în 2026. Ce trebuie să știe tinerii care își doresc o carieră în acest domeniu

Venitul net al unui polițist în 2026 se situează, în linii mari, între aproximativ 4.000 și 8.000 de lei. Diferențele sunt semnificative, în funcție de vechime, grad și responsabilitățile asumate.

La început de carieră, un agent de poliție debutant ajunge, de regulă, la un salariu net lunar între 5.000 și 6.000 de lei. Pe măsură ce experiența crește, iar polițistul ocupă funcții cu un nivel mai ridicat de responsabilitate, venitul poate urca spre 6.500 de lei sau chiar peste acest prag.

În cazul funcțiilor de conducere sau al specializărilor operative, salariul net poate depăși 8.000 de lei.

Sporuri și recompense financiare

Salariul de bază este completat de diverse sporuri, cum ar fi cele pentru condiții periculoase, muncă de noapte, ore suplimentare sau activități desfășurate în regim special.

În anumite situații, polițiștii pot primi și recompense financiare semnificative, care pot ajunge până la 50% din salariul de bază. Totuși, aceste majorări nu sunt acordate automat.

Potrivit Poliției Române, astfel de recompense sunt limitate la cel mult 5% din totalul posturilor existente. Raportat la efectivele MAI din august 2025, care depășeau 126.000 de angajați, doar aproximativ 6.000 de persoane pot beneficia de aceste creșteri.

Munca unui polițist poate fi recompensată cu bonusuri generoase

Acordarea lor se face strict pe baza unor evaluări riguroase, care țin cont de performanțele profesionale, rezultatele obținute și analizele realizate de comisiile de specialitate din cadrul instituției.

„Acordarea recompenselor se face exclusiv în urma unor evaluări temeinice, desfăşurate conform legislaţiei şi reglementărilor interne în vigoare. Aceste evaluări au la bază indicatori de performanţă profesională cuantificabili, propunerile de recompensare fiind analizate şi avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obţinute şi a recomandărilor comisiilor de evaluare”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

2
