Peste un milion de români au primit cazierul judiciar în format digital. Ce trebuie să știe cei care îl solicită în 2026
- Mădălina Sfrijan
- 2 ianuarie 2026, 23:03
Peste un milion de certificate de cazier judiciar au fost eliberate în format electronic prin platforma hub.mai.gov.ro documentele fiind semnate cu semnătură electronică calificată şi având valoarea unor înscrisuri autentice. Potrivit Poliţiei Române, certificatul de cazier judiciar în format digital poate fi obţinut gratuit exclusiv prin hub-ul de servicii al Ministerului Afacerilor Interne.
Cazier judiciar 2026. Detalii despre documentul eliberat în format electronic
Actul juridic emis în format electronic, semnat cu tipul de semnătură electronică prevăzut de lege sau cu semnătură electronică calificată, are aceleaşi efecte juridice ca documentul în format tipărit.
Eliberarea certificatului de cazier judiciar în format electronic a fost inclusă ca indicator în proiectul HUB de servicii al MAI, dezvoltat de Direcţia Generală de Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, parte din structura MAI.
Serviciul a fost primul lansat către public, într-o variantă pilot disponibilă din 1 februarie 2023, exclusiv pentru persoanele fizice fără menţiuni în cazierul judiciar, potrivit reprezentanților Poliției Române.
Program destinat cetățenilor
Din prima parte a lunii ianuarie 2024, certificatul electronic a devenit accesibil tuturor cetăţenilor români, indiferent de existenţa antecedentelor penale.
Operaţionalizarea portalului HUB şi dezvoltarea aplicaţiei au fost realizate exclusiv cu resurse umane proprii ale MAI şi Inspectoratului General al Poliţiei Române, într-un interval mai mic de cinci luni.
Cazier judiciar 2026. Ce trebuie să știe românii care solicită eliberarea acestuia în următoarea perioadă
Încă de la lansare, serviciul a generat un interes ridicat în rândul publicului, integrarea cu platforma ghişeul.ro şi cu baza de date a Direcţiei Generale de Evidenţă a Persoanelor permiţând obţinerea documentului în una-două secunde, inclusiv de pe dispozitive mobile, fără prezentarea la o instituţie publică, mai arată sursa.
Certificatele de cazier judiciar sunt eliberate pentru diverse scopuri personale, precum angajare, examen auto, proceduri în instanţă, avizări sau autorizări, precum şi pentru instituţii bancare. Destinatarul le utilizează conform prevederilor legale în vigoare pentru activitatea sa.
