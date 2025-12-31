Social

Situațiile în care poți conduce legal fără permis. Ce prevede Codul Rutier

Comentează știrea
Situațiile în care poți conduce legal fără permis. Ce prevede Codul RutierSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Reținerea permisului de conducere de către poliție, ca urmare a unei contravenții, poate fi urmată, conform prevederilor din Codul Rutier, de emiterea unei dovezi temporare de circulație. Documentul permite șoferilor să continue legal deplasarea, cu respectarea regulilor stricte și a sancțiunilor prevăzute de lege.

Ce este dovada de permis auto cu drept de circulație

Dovada de permis auto cu drept de circulație este un document temporar, eliberat de Poliția Rutieră atunci când permisul este reținut, dar legea permite continuarea condusului pentru o perioadă limitată. Practic, este un permis provizoriu, valabil doar în condițiile stabilite de legislația rutieră.

Documentul nu anulează amenda și nu șterge sancțiunea. El oferă doar posibilitatea de a circula legal până la intrarea efectivă în perioada de suspendare sau până la soluționarea unei situații juridice.

„Unii șoferi cred că dovada îi scapă de probleme. În realitate, este doar o perioadă de tranziție, nu o iertare”, ne-a explicat Florin Tichie, instructor auto și fost polițist la Rutieră.

Răsturnare de situație în cazul Rodicăi Stănoiu după ultimele dovezi găsite în urma perchezițiilor
Răsturnare de situație în cazul Rodicăi Stănoiu după ultimele dovezi găsite în urma perchezițiilor
Reguli noi pentru contractele de muncă. Schimbare obligatorie de la 1 ianuarie 2026
Reguli noi pentru contractele de muncă. Schimbare obligatorie de la 1 ianuarie 2026

Când se acordă dovada de circulație

Polițistul rutier poate elibera dovada cu drept de circulație atunci când abaterea nu este considerată un pericol major pentru ceilalți participanți la trafic, chiar dacă presupune reținerea permisului: „Vorbim despre situații frecvente, precum folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, neacordarea de prioritate pietonilor sau altor vehicule, trecerea pe culoarea roșie a semaforului.

De asemenea, în cazul nerespectării semnalelor Poliției Rutiere, depășirea coloanei de vehicule oprite la semafor sau la calea ferată, acumularea a 15 puncte de penalizare, circulația nejustificată pe banda de urgență a autostrăzii ori neprezentarea la poliție în termen de 24 de ore după un accident soldat doar cu pagube materiale”, a detaliat fostul pilițist.

Amendă

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Cât timp este valabilă dovada și ce spune legea

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 130/2023, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează, de regulă, pentru 15 zile. Abia după expirarea acestui termen începe efectiv perioada de suspendare a permisului, care poate fi de 30, 60 sau 90 de zile, în funcție de abatere: „Acele 15 zile nu sunt un bonus, ci un interval în care șoferul are timp să își rezolve problemele urgente, profesionale sau familiale”.

Cum se calculează perioada de suspendare

Codul Rutier prevede două situații distincte. În primul caz, șoferul primește dovada de circulație pentru 15 zile, iar suspendarea începe după expirarea acesteia. În al doilea caz, pentru abateri mai grave, suspendarea se aplică fără drept de circulație, iar sancțiunea începe chiar din ziua întocmirii procesului-verbal:

„Suspendarea fără drept de circulație se aplică atunci când fapta este considerată periculoasă, iar durata poate fi de 30, 60 sau 90 de zile. Exemplele includ neacordarea de prioritate cu producerea unui accident, nerespectarea regulilor de depășire, ignorarea indicațiilor polițiștilor, circulația pe sens opus sau depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale.

Când și cum se poate prelungi dovada de circulație

În anumite situații, dovada de circulație poate fi prelungită, însă decizia nu aparține Poliției Rutiere, ci autorităților judiciare. Procurorul sau instanța de judecată poate aproba prelungirea dreptului de a conduce pentru maximum 30 de zile, până la soluționarea cauzei, iar termenul poate fi reînnoit în funcție de evoluția dosarului.

Pentru obținerea prelungirii, șoferul trebuie să depună o cerere scrisă, personal sau prin avocat, însoțită de documente justificative. De regulă, sunt solicitate copia actului de identitate, dovada de circulație aflată la expirare, documente care să demonstreze motivele invocate, profesionale, medicale sau familiale, precum și cazierul judiciar. Dacă cererea este formulată de avocat, este necesară o împuternicire.

Depunerea dosarului nu garantează automat aprobarea. Autoritățile analizează gravitatea faptei, comportamentul șoferului după incident și istoricul rutier. În cazul unui refuz, decizia poate fi contestată prin procedurile legale.

Reducerea perioadei de suspendare

Legea permite, în anumite condiții, reducerea perioadei de suspendare a permisului cu o treime. Procedura presupune depunerea unei cereri la Poliția Rutieră și promovarea testului de verificare a cunoștințelor de circulație: „Această facilitate nu se aplică tuturor.

Nu pot beneficia de reducere șoferii care au acumulat cel puțin 15 puncte de penalizare într-un interval recent, cei sancționați pentru contravenții grave, precum circulația pe banda de urgență a autostrăzii, depășirea vitezei legale cu peste 70 km/h sau neoprirea la trecerea de cale ferată, dar nici cei cărora perioada de suspendare le-a fost deja prelungită”.

Unde nu poți circula cu dovada de permis

Codul Rutier prevede că trecerea frontierei se face doar cu permis de conducere valabil. Dovada înlocuitoare este recunoscută exclusiv pe teritoriul României. După expirarea termenului de valabilitate, dovada nu mai produce efecte juridice. Din acel moment, conducerea unui autovehicul este considerată conducere fără permis valabil.

Codul Penal prevede pentru această faptă sancțiuni severe, de la amendă penală până la închisoare de la 6 luni la 3 ani. După expirarea perioadei de suspendare, permisul poate fi ridicat de la Poliția Rutieră pe baza actului de identitate și a dovezii de circulație. Dacă dovada a fost pierdută sau distrusă, este necesară o declarație notarială pe proprie răspundere.

2
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:50 - Criza Rachetelor din Cuba. Cele 13 zile când omenirea a privit în abisul nuclear
09:37 - Vântul puternic și ninsoarea viscolită afectează mai multe zone ale țării
09:28 - TikTok a creat haos în Polonia, iar leșii solicită Comisiei Europene o anchetă amplă
09:15 - Răsturnare de situație în cazul Rodicăi Stănoiu după ultimele dovezi găsite în urma perchezițiilor
09:03 - Pește în crustă de sare la cuptor. Preparatul care nu trebuie să lipsească de pe masa de Revelion
08:51 - Reguli noi pentru contractele de muncă. Schimbare obligatorie de la 1 ianuarie 2026

HAI România!

Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Biografiile lui Nicolae Ceaușescu. Evenimentul istoric cu Alex Mihai Stoenescu
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Ion Cristoiu aruncă bomba: „Decembrie '89 a fost un talmeș-balmeș bine regizat”
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste

Proiecte speciale