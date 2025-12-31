Situațiile în care poți conduce legal fără permis. Ce prevede Codul Rutier

Reținerea permisului de conducere de către poliție, ca urmare a unei contravenții, poate fi urmată, conform prevederilor din Codul Rutier, de emiterea unei dovezi temporare de circulație. Documentul permite șoferilor să continue legal deplasarea, cu respectarea regulilor stricte și a sancțiunilor prevăzute de lege.

Dovada de permis auto cu drept de circulație este un document temporar, eliberat de Poliția Rutieră atunci când permisul este reținut, dar legea permite continuarea condusului pentru o perioadă limitată. Practic, este un permis provizoriu, valabil doar în condițiile stabilite de legislația rutieră.

Documentul nu anulează amenda și nu șterge sancțiunea. El oferă doar posibilitatea de a circula legal până la intrarea efectivă în perioada de suspendare sau până la soluționarea unei situații juridice.

„Unii șoferi cred că dovada îi scapă de probleme. În realitate, este doar o perioadă de tranziție, nu o iertare”, ne-a explicat Florin Tichie, instructor auto și fost polițist la Rutieră.

Polițistul rutier poate elibera dovada cu drept de circulație atunci când abaterea nu este considerată un pericol major pentru ceilalți participanți la trafic, chiar dacă presupune reținerea permisului: „Vorbim despre situații frecvente, precum folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, neacordarea de prioritate pietonilor sau altor vehicule, trecerea pe culoarea roșie a semaforului.

De asemenea, în cazul nerespectării semnalelor Poliției Rutiere, depășirea coloanei de vehicule oprite la semafor sau la calea ferată, acumularea a 15 puncte de penalizare, circulația nejustificată pe banda de urgență a autostrăzii ori neprezentarea la poliție în termen de 24 de ore după un accident soldat doar cu pagube materiale”, a detaliat fostul pilițist.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 130/2023, dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează, de regulă, pentru 15 zile. Abia după expirarea acestui termen începe efectiv perioada de suspendare a permisului, care poate fi de 30, 60 sau 90 de zile, în funcție de abatere: „Acele 15 zile nu sunt un bonus, ci un interval în care șoferul are timp să își rezolve problemele urgente, profesionale sau familiale”.

Codul Rutier prevede două situații distincte. În primul caz, șoferul primește dovada de circulație pentru 15 zile, iar suspendarea începe după expirarea acesteia. În al doilea caz, pentru abateri mai grave, suspendarea se aplică fără drept de circulație, iar sancțiunea începe chiar din ziua întocmirii procesului-verbal:

„Suspendarea fără drept de circulație se aplică atunci când fapta este considerată periculoasă, iar durata poate fi de 30, 60 sau 90 de zile. Exemplele includ neacordarea de prioritate cu producerea unui accident, nerespectarea regulilor de depășire, ignorarea indicațiilor polițiștilor, circulația pe sens opus sau depășirea cu peste 50 km/h a vitezei legale.

În anumite situații, dovada de circulație poate fi prelungită, însă decizia nu aparține Poliției Rutiere, ci autorităților judiciare. Procurorul sau instanța de judecată poate aproba prelungirea dreptului de a conduce pentru maximum 30 de zile, până la soluționarea cauzei, iar termenul poate fi reînnoit în funcție de evoluția dosarului.

Pentru obținerea prelungirii, șoferul trebuie să depună o cerere scrisă, personal sau prin avocat, însoțită de documente justificative. De regulă, sunt solicitate copia actului de identitate, dovada de circulație aflată la expirare, documente care să demonstreze motivele invocate, profesionale, medicale sau familiale, precum și cazierul judiciar. Dacă cererea este formulată de avocat, este necesară o împuternicire.

Depunerea dosarului nu garantează automat aprobarea. Autoritățile analizează gravitatea faptei, comportamentul șoferului după incident și istoricul rutier. În cazul unui refuz, decizia poate fi contestată prin procedurile legale.

Legea permite, în anumite condiții, reducerea perioadei de suspendare a permisului cu o treime. Procedura presupune depunerea unei cereri la Poliția Rutieră și promovarea testului de verificare a cunoștințelor de circulație: „Această facilitate nu se aplică tuturor.

Nu pot beneficia de reducere șoferii care au acumulat cel puțin 15 puncte de penalizare într-un interval recent, cei sancționați pentru contravenții grave, precum circulația pe banda de urgență a autostrăzii, depășirea vitezei legale cu peste 70 km/h sau neoprirea la trecerea de cale ferată, dar nici cei cărora perioada de suspendare le-a fost deja prelungită”.

Codul Rutier prevede că trecerea frontierei se face doar cu permis de conducere valabil. Dovada înlocuitoare este recunoscută exclusiv pe teritoriul României. După expirarea termenului de valabilitate, dovada nu mai produce efecte juridice. Din acel moment, conducerea unui autovehicul este considerată conducere fără permis valabil.

Codul Penal prevede pentru această faptă sancțiuni severe, de la amendă penală până la închisoare de la 6 luni la 3 ani. După expirarea perioadei de suspendare, permisul poate fi ridicat de la Poliția Rutieră pe baza actului de identitate și a dovezii de circulație. Dacă dovada a fost pierdută sau distrusă, este necesară o declarație notarială pe proprie răspundere.