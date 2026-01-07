Mai multe persoane, printre care și influencerul Makaveli, au încercat să externeze o pacientă de la Spitalul Judeţean Constanţa

Mai multe persoane, printre care și influencerul Makaveli, au intrat în noaptea de luni spre marți în Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Constanța, cu intenția de a externa o pacientă. Reprezentanții unității medicale au declarat că persoanele au pătruns abuziv în Secția de Neurologie, unde era internată pacienta, au creat panică în rândul bolnavilor, au perturbat actul medical și au amenințat personalul. „Având în vedere gravitatea situaţiei, pentru restabilirea ordinii şi siguranţei pacienţilor şi a personalului, a fost necesară intervenţia organelor de poliţie”, a anunțat purtătorul de cuvânt al spitalului, Crina Kibedi.

Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanța a transmis un punct de vedere după ce mai multe persoane au încercat să externeze o pacientă internată în Secția de Neurologie.

„Iniţial, grupul s-a deplasat în Unitatea de Primiri Urgenţe, unde a perturbat activitatea medicală prin comportament agresiv şi prin filmarea neautorizată a personalului şi a spaţiilor medicale, inclusiv prin transmiterea în direct pe reţelele de socializare. Ulterior, aceştia au pătruns abuziv în Secţia Neurologie, creând panică în rândul pacienţilor internaţi. Au perturbat actul medical şi au adresat ameninţări personalului medical”, a anunțat aceasta.

Purtătorul de cuvânt a anunțat că pacienta fusese evaluată complet și primea tratament adecvat simptomelor care au impus spitalizarea. Totodată, ea a menționat că internarea a avut loc în ziua precedentă, în jurul orei 19:00.

„Pe parcursul serii şi al nopţii, pacienta a efectuat investigaţiile necesare, inclusiv CT şi angio-CT, rezultatele fiind favorabile, fiind exclusă orice patologie vasculară acută. Având în vedere gravitatea situaţiei, pentru restabilirea ordinii şi siguranţei pacienţilor şi a personalului, a fost necesară intervenţia organelor de poliţie”, a mai adăugat aceasta.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Constanța au anunțat că polițiștii au intervenit după o neînțelegere între mai multe persoane aflate în Unitatea de Primire Urgențe Constanța și angajații spitalului.

„La faţa locului, echipajul de poliţie a constatat că starea de tensiune ar fi fost generată de nemulţumirea mai multor cetăţeni referitor la procedura de externare a unei persoane pe parcursul nopţii, solicitare care ar fi contravenit regulamentului intern de funcţionare al unităţii spitaliceşti”, a anunțat IPJ Constanţa.

Sursa menționată anterior a mai transmis că polițiștii au rămas în zonă o perioadă pentru a monitoriza situația, „intervenţia vizând, în principal, prevenirea escaladării situaţiei şi preîntâmpinarea oricăror fapte de natură contravenţională sau penală”.

Polițiștii au declarat că, în urma prezenței forțelor de ordine și a medierii situației, s-a constatat că ordinea și liniștea publică nu au fost tulburate.

„Menţionăm faptul că la faţa locului nu au fost adresate injurii, nu au fost provocate agresiuni fizice şi nu s-au constatat probleme care să impună aplicarea unor sancţiuni legale, situaţia fiind soluţionată fără incidente”, a mai transmis IPJ Constanţa.

Printre persoanele prezente la Spitalul Județean Constanța s-a numărat și influencerul Makaveli, iar intervenția sa, alături de cea a persoanelor care îl însoțeau, a fost filmată și transmisă pe TikTok, potrivit FocusPress.