Prefectul județului Argeș, acuzat că a intrat peste rând la Urgențe. Cum se scuză oficialul

Prefectul județului Argeș, Ioana Făcăleață, este acuzată că s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Pitești și ar fi intrat în zona de urgență fără a respecta ordinea de așteptare, potrivit știripesurse.ro. Un martor a explicat că gestul ar fi provocat nemulțumirea celor care așteptau la coadă, care i-ar fi reproșat prefectului că se folosește de funcția pe care o are, însă oficialul respinge acuzațiile pacienților.

Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 23.00, când prefectul, însoțind un pacient, ar fi intrat în zona de urgență fără a respecta ordinea de așteptare. Mai mulți pacienți, aflați pe holuri de mai multe ore, și-ar fi exprimat nemulțumirea, reproșându-i folosirea funcției pentru acces prioritar.

După izbucnirea tensiunilor, prefectul ar fi ieșit pe hol pentru a discuta cu pacienții, iar schimbul de replici ar fi degenerat într-un scandal. Autorul mesajului susține că paza și poliția ar fi fost chemate, iar un bărbat considerat mai vocal ar fi fost scos din clădire, pacienții fiind amenințați cu repercusiuni.

Un martor susține că prefectul ar fi sărit peste rând și ar fi provocat un scandal în holurile UPU, implicând pază și poliția, după ce pacienții și-ar fi exprimat nemulțumirea față de accesul său prioritar. Conflictul ar fi degenerat, potrivit mesajului, în tensiuni și amenințări la adresa celor prezenți.

Ioana Făcăleață respinge aceste acuzații, afirmând că nu a beneficiat de un tratament preferențial și că nu a intrat peste pacienți. Prefectul susține că vizita la spital a fost determinată de sesizări privind timpul mare de așteptare la Urgență.

Ioana Făcăleață afirmă că s-a aflat la spital ca urmare a mai multor sesizări privind timpii mari de așteptare și nu în calitate de pacient. Aceasta susține că tensiunile apărute în holuri au fost generate de nervozitatea acumulată în rândul pacienților și că nu a existat un abuz de funcție.

Prefectul a subliniat că supraaglomerarea de la UPU este recurentă din cauza lipsei de personal medical, iar situațiile tensionate sunt explicabile în acest context. Ea a precizat că nu a intrat peste pacienți și că a încercat să gestioneze conflictul. „ Asta a fost toată situația. Unii au vorbit frumos, au înțeles, alții au început să aducă injurii” a explicat oficialul