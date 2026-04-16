Taylor Momsen a ajuns la spital în timpul turneului AC/DC. A fost mușcată de un păianjen veninos
- Emma Cristescu
- 16 aprilie 2026, 13:06
Taylor Momsen a ajuns la spital după ce a fost mușcată de un păianjen veninos în timpul turneului pe care îl susținea alături de AC/DC, în Mexic. Artista a povestit incidentul pe Instagram, unde a oferit și actualizări despre starea sa de sănătate.
Taylor Momsen a ajuns la spital în timpul turneului AC/DC
Cântăreața, în vârstă de 32 de ani, a explicat că veninul i-a afectat puternic organismul și că a fost nevoită să primească îngrijiri medicale de urgență din partea medicilor din Mexic.
Ea a spus că a ajuns la spital înainte de un concert, dar că își dorește să continue turneul, în ciuda situației medicale. Artista a transmis că, deși incidentul a fost serios, intenționează să revină pe scenă cât mai repede.
Ulterior, Taylor Momsen a revenit cu o altă postare în care a precizat că ar putea rămâne sub supraveghere medicală peste noapte, mulțumind personalului medical pentru îngrijire.
Nu este pentru prima dată
Incidentul nu este primul de acest fel pentru artistă în timpul aparițiilor sale live. Ea a făcut referire și la un moment anterior, când a fost atacată de un liliac în timpul unui concert, experiență care a atras atenția publicului și a devenit virală în mediul online.
La acel moment, artista a povestit că animalul a mușcat-o, ceea ce a dus la necesitatea unor tratamente medicale suplimentare. Personalul spitalului ar fi poreclit-o atunci „batgirl”, după incident.
Cum a devenit cunoscută Taylor Momsen
Taylor Momsen a devenit cunoscută inițial ca actriță, interpretând rolul Cindy Lou Who în filmul „How the Grinch Stole Christmas”, iar ulterior a jucat în serialul „Gossip Girl”, unde a câștigat popularitate internațională.
În timp, artista a renunțat la cariera de actriță pentru muzică, devenind solista trupei The Pretty Reckless. Formația a cunoscut succes internațional, cu mai multe piese ajunse pe primele locuri în topuri.
Albumele lansate de trupă au consolidat imaginea lui Taylor Momsen în industria rock, transformând-o dintr-o fostă actriță de televiziune într-o prezență constantă pe scena muzicală internațională.
