Taylor Momsen a ajuns la spital în timpul turneului AC/DC. A fost mușcată de un păianjen veninos

Taylor Momsen a ajuns la spital după ce a fost mușcată de un păianjen veninos în timpul turneului pe care îl susținea alături de AC/DC, în Mexic. Artista a povestit incidentul pe Instagram, unde a oferit și actualizări despre starea sa de sănătate.

Cântăreața, în vârstă de 32 de ani, a explicat că veninul i-a afectat puternic organismul și că a fost nevoită să primească îngrijiri medicale de urgență din partea medicilor din Mexic.

Ea a spus că a ajuns la spital înainte de un concert, dar că își dorește să continue turneul, în ciuda situației medicale. Artista a transmis că, deși incidentul a fost serios, intenționează să revină pe scenă cât mai repede.

Ulterior, Taylor Momsen a revenit cu o altă postare în care a precizat că ar putea rămâne sub supraveghere medicală peste noapte, mulțumind personalului medical pentru îngrijire.

Incidentul nu este primul de acest fel pentru artistă în timpul aparițiilor sale live. Ea a făcut referire și la un moment anterior, când a fost atacată de un liliac în timpul unui concert, experiență care a atras atenția publicului și a devenit virală în mediul online.

La acel moment, artista a povestit că animalul a mușcat-o, ceea ce a dus la necesitatea unor tratamente medicale suplimentare. Personalul spitalului ar fi poreclit-o atunci „batgirl”, după incident.

Taylor Momsen a devenit cunoscută inițial ca actriță, interpretând rolul Cindy Lou Who în filmul „How the Grinch Stole Christmas”, iar ulterior a jucat în serialul „Gossip Girl”, unde a câștigat popularitate internațională.

În timp, artista a renunțat la cariera de actriță pentru muzică, devenind solista trupei The Pretty Reckless. Formația a cunoscut succes internațional, cu mai multe piese ajunse pe primele locuri în topuri.

Albumele lansate de trupă au consolidat imaginea lui Taylor Momsen în industria rock, transformând-o dintr-o fostă actriță de televiziune într-o prezență constantă pe scena muzicală internațională.