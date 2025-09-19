M.U.S.I.C. – Magical Urban Sounds In Connection. Turneu european în 6 țări și 14 orașe. Concerte la Sibiu, București și Arad

Proiectul european M.U.S.I.C. – Magical Urban Sounds In Connection, organizat de jmEvents și câștigător al programului Creative Europe al Uniunii Europene, pornește într-un turneu unic, desfășurat între 22 septembrie și 12 octombrie 2025 în 6 țări.

Din România până pe Coasta de Azur, trecând prin Italia, Austria, Ungaria și Bulgaria, turneul poposește în 14 orașe: Sofia, Gabrovo, Veliko Tarnovo, Sibiu, Arad, Snagov, București, Budapesta, Vác, Graz, Klagenfurt, Torino, Asti și Nisa cu concerte de excepție.

Pe scenă va urca ansamblul M.U.S.I.C., format din 9 muzicieni de elită, selectați din peste 30 de țări, reuniți într-o co-producție europeană spectaculoasă, un fusion între jazz și muzică clasică. Publicul va descoperi interpretări originale ale unor piese consacrate, dar și lucrări noi, create special pentru M.U.S.I.C de Luca Aletta / Italia, pianist și compozitor multipremiat.

M.U.S.I.C. include și o componentă educativă, o serie de concerte-atelier InterARTive InterACTive, destinate tinerilor și comunităților locale, menite să stimuleze creativitatea și dialogul intercultural. În paralel, campania If You Care atrage atenția asupra sustenabilității și grijii față de planeta noastră, invitând publicul să reflecteze la impactul propriilor acțiuni asupra mediului.

Prima etapă a proiectului a debutat în România, în iulie, cu evenimente la Palatul Regal din București, Castelul Peleș și Grand Ballroom Aro Palace Brașov. Publicul a avut ocazia să se bucure de o coproducție europeană unică, cu muzicieni din Italia, Ungaria, Polonia, România și Bulgaria.

În România, turneul continuă cu 5 evenimente dintre care subliniem:

29 septembrie – concert Sibiu, Ramada Hotel – Sala Atlas

30 septembrie – concert Arad, Filarmonica Arad

11 octombrie – concert & atelier București, Destiny Park

„M.U.S.I.C. nu este doar un turneu, ci o experiență colectivă - o punte între culturi, țări și generații, o celebrare a unității prin diversitate. Scopul proiectului este de a aduce muzica mai aproape de comunități variate contribuind la formarea unei relații mai directe între artiști și public.” De aceea, concertele și atelierele au loc în spații diverse: săli de concerte prestigioase, castele, filarmonici, muzee, piețe istorice, săli de bal, galerii, biserici, cluburi de jazz, școli și universități.” – declară Luigi Gageos, managerul proiectului și directorul EUROPAfest.

Proiectul este organizat de jmEvents, în parteneriat cu instituții din cele 6 țări participante. Parteneri în România: Filarmonica Arad, Ramada Sibiu, Hora Reghin, Sixt, RFI, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Radio București FM, Evenimentul Zilei, Capital, Trade Media, Vizual realizat de Sunshine The Agency.

M.U.S.I.C. – Magical Urban Sounds In Connection este un proiect co-finantat de Uniunea Europeană prin programul Creative Europe.

Pentru detalii complete și programul turneului: Facebook/Instagram EUROPAfest.