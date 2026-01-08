Obiectul din casă care îi salvează pe șoferi iarna. Ajută la protejarea oglinzilor retrovizoare

Gerul de dimineață poate transforma fiecare plecare la drum într-o misiune contra cronometru. Șoferii rămasi fără timp scot racleta în grabă, pulverizează soluții de dezghețare sau așteaptă ca motorul să încălzească parbrizul — toate consumă minute bune și pot fi costisitoare pe termen lung. De aceea, orice metodă simplă, ieftină și rapidă devine imediat atractivă. Trucul cu șosetele vechi pare poate bizar la prima vedere, dar promite exact ceea ce caută mulți: mai puțin efort și mai puțină gheață dimineața. Practic acestea sunt folosite pentru a proteja oglinzile retrovizoare, potrivit publicației Express.

Specialistul auto, Ben Welham explică faptul că materialul textil acționează ca un strat protector între umezeală și suprafața oglinzii. Astfel, picăturile nu apucă să înghețe direct pe sticlă, iar șoferul nu mai pierde timp curățând. În plus, metoda nu implică produse chimice, nu murdărește și poate fi repetată oricând, folosind pur și simplu o pereche de șosete pe care altfel le-ai fi aruncat. Pentru zilele foarte reci, trucul devine un ajutor discret, dar extrem de practic. „Folosirea șosetelor poate atrage priviri ciudate din partea vecinilor, dar este eficientă. O pereche de șosete vechi poate economisi minute prețioase în diminețile geroase", explică expertul. Iernile aspre îi obligă pe șoferi să transforme dezghețarea mașinii într-o rutină aproape inevitabilă, iar fiecare minut economisit contează. În locul soluțiilor chimice, stratul de material al șosetelor absoarbe umezeala și împiedică formarea gheții, oferind o protecție simplă și eficientă pentru oglinzi. Trucul este accesibil oricui și dă o utilitate nouă șosetelor vechi, care altfel ar ajunge la gunoi. Totuși, metoda trebuie folosită cu atenție, pentru că, după cum avertizează specialistul: „Nu uitați să le scoateți înainte de a porni la drum".

În timpul iernii, condensul care se formează pe interiorul geamurilor poate fi la fel de enervant ca și gheața de la exterior. Diferența de temperatură și umezeala acumulată peste noapte limitează vizibilitatea și obligă șoferul să aștepte minute bune până când aerul cald începe să circule în habitaclu. De aceea, specialiștii recomandă o soluție practică, ușor de pregătit în orice locuință, capabilă să reducă umezeala și să prevină reapariția ei. „O modalitate excelentă de a elimina condensul și de a preveni reapariția acestuia este amestecarea unei soluții acasă”, afirmă experții.

Amestecul se prepară simplu, pornind de la ingrediente pe care majoritatea oamenilor le au deja în bucătărie. Două căni de apă și două căni de oțet alb, combinate cu câteva picături de detergent de vase, devin o soluție eficientă atunci când sunt turnate într-o sticlă cu pulverizator. Aplicată direct pe geamuri, aceasta acționează fără frecare sau ștergere. „Pulverizați-l direct pe fereastră. Oțetul alb creează o barieră protectoare, iar săpunul reduce tensiunea superficială a picăturilor”, explică experții. După aplicare, lichidul se usucă singur și lasă un strat subțire care ajută la menținerea ferestrelor curate pentru mai mult timp.

În timp ce unele trucuri par ingenioase la prima vedere, multe dintre ele pot provoca mai multe probleme decât rezolvă. De pildă, videoclipurile care promovează frecarea parbrizului cu cartofi promit o peliculă protectoare împotriva gheții, însă realitatea este diferită: amidonul lasă urme lipicioase, care atrag murdăria și reduc vizibilitatea. De aceea, specialiștii insistă că miturile răspândite rapid pe rețelele sociale nu ar trebui testate la întâmplare pe mașini.

„Această tendință de pe TikTok poate părea inteligentă, dar veți ajunge să aveți o mizerie lipicioasă pe parbriz, care este mai greu de îndepărtat decât înghețul în sine”, avertizează Ben. În plus, unele metode „de casă”, precum turnarea apei fierbinți peste geamuri sau folosirea produselor neadecvate, pot deteriora suprafețele și chiar provoca fisuri. În locul experimentelor riscante, soluțiile simple și testate — precum șosetele sau soluția pe bază de oțet — rămân cele mai sigure variante pentru sezonul rece.