Greșelile care îți distrug mașina pe ger extrem și de ce –15 sau –20 de grade schimbă complet regulile

Gerul extrem nu este doar un test de confort pentru șoferi. Este un test mecanic dur pentru orice mașină, indiferent de marcă, vechime sau tip de motor.

La –15 sau –20 de grade, multe obiceiuri considerate „sigure” devin, în realitate, surse de uzură accelerată și de avarii costisitoare. Problema nu este frigul în sine, ci modul în care mașina este tratată în primele minute și în primele zile de temperaturi foarte scăzute.

Cea mai mare agresiune asupra unui motor are loc în primele secunde după pornire. La temperaturi extreme, uleiul este mult mai vâscos și ajunge mai greu în toate zonele critice. Când motorul pornește, piesele metalice se mișcă aproape „pe uscat” pentru câteva momente.

Greșeala frecventă apare atunci când șoferul accelerează imediat după pornire, pentru „a ajuta motorul”. În realitate, turațiile ridicate cresc presiunea mecanică exact în momentul în care lubrifierea este deficitară. Uzura segmentilor, a arborelui cotit și a axelor cu came este mult mai mare în aceste condiții.

La ger extrem, motorul trebuie lăsat să funcționeze liniștit, la turație joasă, câteva zeci de secunde, fără accelerații inutile. Nu pentru „încălzire”, ci pentru stabilizarea circulației uleiului.

Un mit foarte răspândit spune că lăsarea motorului la ralanti 10–15 minute este benefică iarna. La –20 de grade, acest obicei face mai mult rău decât bine.

Motorul se încălzește extrem de lent la ralanti, iar combustia incompletă favorizează acumularea de depuneri. În cazul motoarelor diesel moderne, acest regim poate duce la diluarea uleiului cu motorină și la încărcarea inutilă a filtrului de particule. La benzină, crește riscul de depuneri pe supape și în camera de ardere.

Încălzirea corectă se face prin rulaj ușor, cu turații reduse și sarcină mică. Mașina ajunge mai repede la temperatură optimă, iar uzura este mai mică decât în cazul ralantiului prelungit.

Un obicei considerat sigur devine riscant la ger extrem. Frâna de mână, mai ales la mașinile cu cablu mecanic, poate îngheța. Umiditatea acumulată în mecanism sau pe saboți poate duce la blocarea roților peste noapte.

Dimineața, șoferul pornește și constată că mașina nu se mișcă sau că una dintre roți rămâne blocată. Forțarea plecării poate distruge cablul frânei de mână sau elementele de frânare din interior.

La temperaturi sub –10 grade, este mai sigur ca mașina să fie parcată în viteză, pe teren drept sau cu roțile bracate corespunzător, decât cu frâna de mână trasă complet.

Gerul extrem scoate la iveală toate slăbiciunile unei baterii. La –20 de grade, capacitatea unei baterii poate scădea cu până la 40–50%. O baterie care vara „mai ducea” devine iarna complet nefuncțională.

Greșeala apare atunci când șoferii ignoră pornirile mai lente, luminile mai slabe sau mesajele sporadice din bord. Fiecare pornire grea solicită bateria și mai mult, iar în câteva dimineți consecutive aceasta poate ceda complet.

Un alt obicei nociv este folosirea consumatorilor electrici imediat după pornire. Degivrarea lunetei, scaunele încălzite și ventilatorul la maxim pun presiune pe o baterie deja slăbită. La ger extrem, primii kilometri ar trebui parcurși cu un consum electric minim.

Mulți șoferi verifică nivelul antigelului, dar ignoră concentrația. Un antigel diluat excesiv sau de proastă calitate poate îngheța parțial la –15 sau –20 de grade.

Când antigelul îngheață, se dilată. Consecințele pot fi dramatice. Fisuri în radiator, spargerea furtunelor sau, în cazuri grave, fisurarea blocului motor. Aceste avarii apar uneori fără semne imediate, iar paguba se vede abia după dezgheț.

Antigelul trebuie verificat nu doar ca nivel, ci și ca protecție la îngheț, cu un instrument simplu. La temperaturi extreme, un amestec corect este esențial pentru supraviețuirea motorului.

Cutia de viteze, diferențialul și planetarele sunt la fel de afectate de ger ca motorul. Uleiul din transmisie este vâscos la rece, iar șocurile mecanice sunt absorbite mult mai greu.

Accelerările bruște, schimbările rapide de trepte și demarajele agresive în primele minute de rulare produc uzură accelerată. La –20 de grade, materialele sunt mai rigide, toleranțele sunt diferite, iar riscul de microfisuri crește.

Conducerea „blândă” în primii kilometri nu este un moft, ci o metodă reală de a prelungi viața transmisiei.

Spălarea mașinii la temperaturi sub zero grade pare inofensivă, mai ales dacă se face la o spălătorie modernă. Apa rămasă în chedere, broaște, mânere sau senzori îngheață rapid.

Consecințele apar dimineața. Uși care nu se mai deschid, geamuri care nu mai coboară, senzori de parcare blocați sau camere video inutilizabile. Forțarea mecanismelor înghețate produce frecvent ruperea acestora.

La ger extrem, spălarea trebuie făcută doar dacă mașina poate fi uscată complet sau parcată într-un spațiu încălzit.

Cele mai mari pagube iarna nu apar dintr-un eveniment spectaculos, ci din acumularea unor obiceiuri greșite. Porniri forțate, ralanti prelungit, neglijarea bateriei sau a antigelului și graba în primele minute de rulare macină treptat componentele mașinii.

La –15 sau –20 de grade, mașina nu mai funcționează în „regim normal”. Are nevoie de timp, de gesturi mai calculate și de renunțarea la reflexe care vara nu creează probleme. Diferența dintre o iarnă fără incidente și una cu reparații costisitoare stă, de cele mai multe ori, în primele zece minute de utilizare.