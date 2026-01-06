Cum să frânezi corect pe gheață și zăpadă. Trucuri simple

Cum să frânezi corect pe gheață și zăpadă. Iarna aduce cu sine nu doar peisaje spectaculoase, ci și riscuri majore pentru șoferi. Zăpada, poleiul și gheața transformă drumurile obișnuite în adevărate capcane pentru cei care nu adoptă tehnicile potrivite de condus.

Una dintre cele mai importante abilități pe care un conducător auto trebuie să le stăpânească în sezonul rece este frânatul controlat, iar frâna de motor se dovedește adesea un aliat neprețuit.

Pe un drum uscat, frânarea unei mașini este un proces predictibil: apăsând pedala de frână, roțile încetinesc proporțional cu forța aplicată. În condiții de zăpadă sau gheață, însă, situația se complică. Suprafețele alunecoase reduc aderența anvelopelor, iar frânarea bruscă poate provoca derapaje sau pierderea controlului volanului.

În astfel de momente, folosirea exclusivă a frânelor hidraulice poate fi periculoasă. Aici intervine frâna de motor, o tehnică ce folosește rezistența transmisiei pentru a reduce viteza mașinii fără a bloca roțile.

Frâna de motor presupune eliberarea pedalei de accelerație și utilizarea cutiei de viteze pentru a controla viteza vehiculului. În loc să oprești motorul, schimbi treapta într-una inferioară, astfel încât rotațiile motorului să încetinească vehiculul treptat. Această metodă este eficientă mai ales pe pante și în viraje, deoarece permite frânarea progresivă, reducând riscul de derapaj.

De exemplu, într-o mașină cu transmisie manuală, coborârea de la treapta a patra la a treia în timp ce vehiculul rulează pe zăpadă poate diminua viteza cu câțiva kilometri pe oră fără a folosi frâna principală. În cazul mașinilor cu transmisie automată, majoritatea modelelor permit „frânarea cu motor” prin modul manual sau prin funcțiile dedicate ale cutiei.

Utilizarea frânei de motor în condiții de iarnă aduce mai multe beneficii. În primul rând, reduce riscul blocării roților, ceea ce poate duce la pierderea controlului și la derapaje periculoase. În al doilea rând, frânarea motorului ajută la menținerea stabilității vehiculului în viraje sau pe pante, deoarece forța de decelerare este distribuită mai uniform între punțile mașinii.

În plus, această tehnică protejează sistemul de frânare hidraulic, evitând supraîncălzirea discurilor și plăcuțelor, care poate apărea în caz de frânare repetată pe drumuri alunecoase.

Pentru a folosi corect frâna de motor pe zăpadă, specialiștii recomandă să planifici din timp decelerarea. În loc să frânezi brusc, eliberează accelerația și treci treptat la treapta inferioară. Este important să eviți schimbările bruște care pot provoca oscilații ale mașinii.

În curbe, frâna de motor trebuie combinată cu direcția corectă, evitând bruscările volanului. Dacă frânarea suplimentară este necesară, aceasta se face cu apăsări scurte și ferme ale pedalei de frână, fără a menține presiunea constantă, tehnică care reduce riscul derapajului.

Majoritatea mașinilor moderne sunt echipate cu sisteme electronice de siguranță, precum ABS (sistem de frânare anti-blocare) și ESP (control electronic al stabilității). Chiar și așa, frâna de motor rămâne un aliat valoros.

ABS-ul împiedică blocarea roților, dar nu reduce viteza la fel de uniform ca frâna de motor, în special pe pante lungi. ESP-ul corectează derapajele, dar nu poate înlocui deciziile corecte ale șoferului. Combinația dintre frâna de motor și sistemele electronice oferă cea mai sigură metodă de frânare pe drumuri alunecoase.

Pentru șoferii care nu sunt obișnuiți cu frânarea pe zăpadă, este recomandat să exerseze pe terenuri sigure, cum ar fi parcări sau drumuri secundare necirculate, pentru a înțelege reacția mașinii la schimbarea treptelor și la frânarea cu motor. Experiența practică ajută la reducerea panicii și la luarea deciziilor rapide și eficiente în trafic, reducând semnificativ riscul de accidente în sezonul rece.