Scandal într-un mall din Pitești. 11 tineri, reținuți după ce s-au bătut

Bătaie într-un mall din Pitești. 11 tineri au fost reținuți de polițiști după ce, pe 10 ianuarie 2026, au fost implicați într-o încăierare violentă într-un centru comercial din Pitești, a anunțat Poliția Română. Incidentul a dus la distrugerea mai multor corpuri de mobilier și a tulburat ordinea și liniștea publică în locație.

Potrivit anchetei, la momentul sosirii polițiștilor, cei implicați părăsiseră deja centrul comercial. Un martor de 25 de ani prezent la fața locului nu a oferit informații despre identitatea celorlalți participanți și nu a formulat sesizare oficială. Oamenii legii au obținut filmări de pe camerele de supraveghere.

Investigațiile au fost preluate de Secția 4 Poliție Pitești, sub coordonarea Parchetului, și au identificat 11 persoane implicate, cu vârste cuprinse între 16 și 25 de ani, provenind din Pitești, Budeasa și Mărăcineni. Potrivit autorităților, conflictul s-ar fi declanșat spontan, fără premeditare, dar a escaladat rapid în violență și distrugeri materiale semnificative.

Pe 15 ianuarie, polițiștii au efectuat o percheziție la domiciliul unui minor de 16 ani, suspectat că ar fi avut asupra sa un obiect tăietor în timpul altercației. În aceeași zi, toți cei 11 tineri au fost aduși la sediul secției pentru audieri, în baza mandatelor emise de poliție.

În urma audierilor, polițiștii au dispus reținerea celor 11 tineri pentru 24 de ore, urmând ca aceștia să fie prezentați parchetului cu propuneri pentru măsuri preventive suplimentare. Ancheta continuă, fiind vizate infracțiunile de încăierare, tulburarea ordinii și liniștii publice, distrugere și portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.

Autoritățile precizează că toate măsurile se desfășoară conform Codului de procedură penală, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la soluționarea definitivă a dosarului.

Cercetările se află în desfășurare pentru stabilirea exactă a împrejurărilor și a responsabilităților fiecărui participant. Oamenii legii au anunțat că urmează să revină cu informații despre acest incident.