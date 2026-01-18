Social

Fetița care a căzut în lacul din Parcul Romanescu din Craiova, salvată de un nepalez

Fetița care a căzut în lacul din Parcul Romanescu din Craiova, salvată de un nepalezFetița salvată din lacul din Parcul Nicolae Romanescu. Sursa foto: Facebook/ISU Dolj
Fetița de cinci ani care a căzut, sâmbătă, în lacul din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova a fost scoasă din apă de un cetățean nepalez. Bărbatul a fost primul care a sărit în apa foarte rece, fiind urmat apoi de alți adulți. „Un om venit din Nepal, la muncă în orașul nostru, a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Romanescu și a salvat o fetiță de doar 5 ani”, a scris Teodor Sas, consilier local în orașul Craiova, într-o postare pe Facebook.

Fetița de cinci ani, salvată de un cetățean nepalez

Un cetățean nepalez a salvat copilul care a căzut în lacul înghețat din parcul din Craiova. Bărbatul, angajat la un restaurant din zonă, a văzut momentul în care fetița de cinci ani a căzut în apă, potrivit martorilor.

„Un om venit din Nepal, la muncă în orașul nostru, a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Romanescu și a salvat o fetiță de doar 5 ani. Fără să se gândească la el. Fără camere. Fără aplauze. Doar cu un curaj incredibil și o inimă mare. Poate că destinul l-a adus în Craiova tocmai pentru acest moment. Pentru a salva o viață”, a scris Teodor Sas, consilier local în orașul Craiova, într-o postare pe Facebook.

Consilierul local: „Orașul nostru are datoria să-l onoreze așa cum se cuvine”

Consilierul local i-a mulțumit salvatorului și a solicitat Primăriei Craiova „să-l onoreze așa cum se cuvine”.

„În calitate de consilier local, îi mulțumesc public pentru gestul său eroic și cred cu tărie că orașul nostru are datoria să-l onoreze așa cum se cuvine. De aceea, cer public doamnei primar și colegilor din administrația locală: să fie recompensat și sprijinit pentru gestul făcut și să arătăm că acest oraș știe să-și respecte eroii, indiferent de naționalitate”, a mai scris Teodor Sas.

Șase adulți au sărit în ajutorul fetiței

ISU Dolj a anunțat, sâmbătă după-amiază, că un copil a căzut în apa lacului din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Era vorba despre un copil de aproximativ cinci ani, aflat în apă la circa 10 metri de mal. La fața locului au ajuns un echipaj SMURD și o ambarcațiune.

Mai mulți adulți au sărit în ajutorul copilului, iar unul dintre ei a întâmpinat dificultăți la revenirea spre mal. Acesta a fost scos din apă cu ajutorul bărcii ISU, iar în total șase adulți au participat la salvarea fetiței. Toate persoanele au ajuns la spital, fiind conștiente și cooperante, a mai anunțat ISU Dolj.

