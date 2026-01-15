Un nou incident la Minneapolis. Un agent ICE este la spital, un suspect a fost împușcat

Un nou incident violent a avut loc la Minneapolis, în Minnesota, la câteva zile după împușcarea mortală activistei Renee Nicole Good de către agent ICE peste care este acuzată că voia să dea cu mașina, potrivit Fox News. De această dată, un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) al SUA a ajuns la spital după ce a fost atacat cu o lopată într-o ambuscadă ce a avut loc miercuri seara în Minneapolis, în timpul unei tentative de arestare a unui cetățean venezuelean, potrivit Departamentului pentru Securitate Internă (DHS).

Agentul a fost atacat într-o ambuscadă de două persoane în timp ce încerca să oprească în fuga unui imigrant ilegal din Venezuela, a declarat DHS, adăugând că agentul a tras cu arma în timpul presupusului atac pentru că „se temea pentru viața și siguranța sa”.

Un suspect venezuelean a fost împușcat, dar se pare că este stabil și se află acum în arest, a declarat DHS.

Incidentul a început în jurul orei 18:50, oră locală, când forțele de ordine federale au încercat să-l oprească în trafic pe suspect, potrivit DHS, care a adăugat că venezueleanul a intrat ilegal în țară sub administrația Biden în 2022.

Suspectul a încercat să evite arestarea fugind cu mașina, dar s-a izbit de o altă mașină parcată, a declarat DHS. Apoi a fugit pe jos. Potrivit DHS, când un ofițer l-a ajuns din urmă pe suspect și a încercat să-l ia în custodie, suspectul a opus rezistență și „l-a atacat violent pe ofițer”.

DHS a declarat că alte două persoane au ieșit dintr-un apartament din apropiere, în timp ce ofițerul și suspectul se „înfruntau la sol” și l-au atacat pe ofițer cu o lopată de zăpadă și un mâner de mătură.

Suspectul inițial s-a eliberat în timpul altercației și a început, de asemenea, să-l lovească pe ofițer cu o lopată sau un mâner de mătură, potrivit DHS.

Ofițerul a tras focuri defensive pentru „a-și apăra viața”, a declarat DHS, iar suspectul a fost lovit în picior.

Toate cele trei persoane s-au baricadat apoi în interiorul apartamentului înainte de a fi reținute, a declarat DHS.

„Acest atac asupra unui alt membru curajos al forțelor de ordine a avut loc în timp ce liderii de top din Minnesota, guvernatorul Walz și primarul Frey, încurajează activ o rezistență organizată împotriva ICE și a ofițerilor federali de aplicare a legii”, a declarat DHS într-un comunicat.

Departamentul a adăugat că „retorica plină de ură și rezistența celor doi lideri (primarul din Minneapolis și guvernatorul statului Minnesota, ambii din aripa de stânga radicală Partidul Democrat - n.red.) împotriva bărbaților și femeilor care pur și simplu încearcă să-și facă treaba trebuie să înceteze”.

„Ofițerii federali de aplicare a legii se confruntă cu o creștere de 1.300% a numărului de agresiuni împotriva lor, deoarece își pun viața în pericol pentru a aresta infractori și încălcători ai legii”, a declarat DHS.

Procurorul general adjunct Todd Blanche a reacționat la incident miercuri seară, arătând că vina aparține guvernatorului Tim Walz și primarului din Minneapolis, Jacob Frey, care instingă contra ICE.

„Insurecția din Minnesota este un rezultat direct al unui guvernator EȘUAT și al unui primar TERIBIL care încurajează violența împotriva forțelor de ordine”, a scris el într-o postare pe X. „Este dezgustător. Walz și Frey - mă concentrez să VĂ opresc pe voi din terorismul vostru prin orice mijloace necesare. Aceasta nu este o amenințare. Este o promisiune.”

Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, l-a criticat dur pe Walz pe X în urma incidentului.

„Tâlharii agresează un ofițer de aplicare a legii cu o lopată după o oprire în trafic în Minneapolis a unui imigrant ilegal PRIMIT DE BIDEN”, a declarat el. „Poate că s-au inspirat de la ratatul Tim Walz, care urmărește încontinuu ofițerii zi de zi.”