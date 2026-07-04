Republica Moldova. desemnată

Acesta a depus în acest sens o cerere la Preşedinţie şi a făcut o adresare publică Maiei Sandu, încercând să o convingă că anume el este candidatul potrivit pentru a conduce organul executiv al ţării.

Cel care vrea să ajungă în fotoliul de premier se numeşte Gheorghe Gori, are 52 de ani şi este originar din satul Lozova, raionul Străşeni.

Georghe Gori a comunicat pentru EvZ că a înregistrat demersul în cancelaria instituţiei prezidenţiale. Totodată, pretinsul candidat a declarat că el merită să conducă Guvernul, deoarece are abilităţile şi experienţa necesară.

„Stimată Doamnă Președinte,

Vă adresez respectuos rugămintea de a examina posibilitatea desemnării mele la funcția de Prim-ministru al Republicii Moldova, în condițiile și cu respectarea prevederilor Constituției Republicii Moldova și ale legislației în vigoare.

Îmi exprim disponibilitatea de a-mi pune în slujba țării experiența profesională, competențele și angajamentul pentru consolidarea statului de drept, dezvoltarea economică, buna guvernare și continuarea parcursului european al Republicii Moldova”, i-a scris Gori şefei statului.

Gheorghe Gore ne-a declarat că are studii în drept, economie, finanţe şi relaţii internaţionale, pe care le-a obţinut la Academia de Studii Economice din Moldova, Universitatea Cooperatist-Comercială din Chişinău, Universitatea de Stat din Chişinău şi Universitatea din Galaţi.

„În total am şase diplome de licenţă şi master. La Universitatea din Galaţi fotografia mea stă pe panoul de onoare. Media totală a studiilor mele este de 9,5”, ni s-a lăudat Gheorghe Gori.

Întrebat ce limbi străine cunoaşte, pretinsul candidat a răspuns: „Cunosc foarte bine româna şi rusa. Oleacă înţeleg ucraineana şi poloneza. Şi limba engleză o înţeleg, pot să citesc şi să scriu dictarea fără greşeli. Dar ca să vorbesc îmi trebuie nişte cursuri de vre-o jumătate de an”.

CV-ul lui Gori la capitolul experienţă profesională nu este la fel de bogat ca cel ce ţine de educaţie. Omul care visează să conducă Guvernul ne-a comunicat că la moment este angajat ca specialist în elaborarea actelor normative din cadrul Guvernului. Iar anterior a contribuit la eradicarea corupţiei.

Întrebat dacă a fost angajat în structurile de stat abilitate cu combaterea corupţiei, Gori a răspuns: „Am elaborat propuneri împreună cu societatea civilă cum să luptăm cu corupţia. Dar nu pot să vă spun acum care sunt aceste propuneri”.

Bărbatul a refuzat să ne spună pe cine îi vede în calitate de miniştri garnitura sa. „Am să divulg doar dacă voi fi desemnat”, a spus el.

Gheorghe Gori, care se declară fan înrăit al Maiei Sandu, ne-a declarat că este membru al Partidului Acţiune şi Solidaritate încă de la formarea partidului. El mai susţine că este primul care a anunţat peste tot că Maia Sandu va învinge.

„Eu am prezis victoria Maiei Sandu. Am un dar de la Dumnezeu. Fac previziuni. Pot să văd ce se va întâmpla cu 10-15 ani înainte”, a mărturisit potenţialul candidat.

Pe de altă parte, Gheorghe Gori a refuzat să ne spună ce viziuni are în privinţa desemnării sale pentru şefia Cabinetului de miniştri. În schimb ne-a mărturisir din planurile sale pentru viitor.

„Dacă Maia Sandu nu mă va desemna pe mine, atunci voi forma un partid. Care să o susţină pe Maia Sandu şi integrarea europeană”, ne-a declarat bărbatul care se vrea prim-ministru.