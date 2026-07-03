Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a reacționat după demisia premierului Alexandru Munteanu, respingând informațiile potrivit cărora acesta ar fi fost împiedicat să își exercite atribuțiile. Șefa statului a declarat că premierul a avut „mână liberă” în conducerea Guvernului, însă a mărturisit că se aștepta la o implicare mai mare în gestionarea deciziilor dificile. Totodată, Maia Sandu a anunțat că, de săptămâna viitoare, va începe consultările cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

În prima reacție după anunțul demisiei, Maia Sandu a respins speculațiile potrivit cărora Alexandru Munteanu ar fi renunțat la funcție deoarece nu ar fi fost lăsat să combată abuzurile din administrație.

„Speculațiile potrivit cărora «a vrut să lupte împotriva abuzurilor și nu a fost lăsat» sunt false. Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă Guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece”, a declarat președinta Republicii Moldova.

Șefa statului i-a mulțumit lui Alexandru Munteanu pentru că a acceptat să conducă Executivul într-o perioadă pe care a descris-o drept una complexă.

Maia Sandu a vorbit și despre colaborarea pe care a avut-o cu fostul premier, afirmând că nu îi pune la îndoială intențiile, însă consideră că acesta trebuia să fie mai prezent în actul de guvernare.

„Domnul Munteanu este un om de treabă. Eram convinsă și sunt convinsă și acum că are cele mai bune intenții, dar am așteptat mai multă implicare în decizii complicate, mai multă prezență pentru a asculta oamenii, pentru a explica ce fel de reforme trebuie să facem și de ce trebuie să le facem”, a spus Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a anunțat că va convoca, începând de luni, consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru.

Până la învestirea unui nou Guvern, interimatul va fi asigurat chiar de Alexandru Munteanu.

Reacția Maiei Sandu vine la doar două zile după ce aceasta a anunțat o amplă reformă în instituțiile statului, în contextul scandalului de la MoldATSA.

Președinta Republicii Moldova a vorbit atunci despre necesitatea unei „curățenii generale” în administrație și a prezentat un pachet de măsuri care include revizuirea procedurilor de numire în funcțiile-cheie, introducerea avizelor obligatorii din partea Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și a Centrului Național Anticorupție (CNA), reevaluarea consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat și modificarea regulilor privind remunerația membrilor acestora.

Alexandru Munteanu și-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru al Republicii Moldova printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

El a explicat că a decis să renunțe la mandat după ce a ajuns la concluzia că nu îl mai poate exercita „în acord cu principiile și convingerile” sale.

Alexandru Munteanu a fost învestit în funcția de premier la 1 noiembrie 2025, după plecarea lui Dorin Recean, care devenise parlamentar. Ulterior, Recean s-a retras din Parlament și din politică, însă în decembrie a fost numit de Maia Sandu emisar special pentru dezvoltare și reziliență.

Munteanu deține cetățenia Republicii Moldova, a României și a Statelor Unite ale Americii și a declarat anterior că a refuzat oferta de a primi și cetățenia franceză. Timp de peste două decenii și-a desfășurat activitatea de afaceri în Ucraina.