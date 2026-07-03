Din cuprinsul articolului Mesajul lui Alexandru Munteanu

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru, după mai puțin de un an de mandat. Anunțul a fost făcut în urma unei întrevederi cu președinta Maia Sandu, iar Munteanu a transmis că a decis să plece după ce a constatat că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

Mesajul lui Alexandru Munteanu „Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine.

În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.

Mulțumesc tuturor colegilor - miniștri, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună-credință.