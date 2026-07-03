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Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat după opt luni de mandat

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Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a demisionat după opt luni de mandatSursa foto: Parlamentul Republicii Moldova
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Din cuprinsul articolului

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat vineri demisia din funcția de prim-ministru, după mai puțin de un an de mandat. Anunțul a fost făcut în urma unei întrevederi cu președinta Maia Sandu, iar Munteanu a transmis că a decis să plece după ce a constatat că nu își mai poate exercita mandatul „în acord cu principiile și convingerile” sale.

Mesajul lui Alexandru Munteanu

„Azi îmi închei mandatul de prim-ministru. Am acceptat propunerea de a fi premier cu multă responsabilitate și cu ferma convingere că pot contribui la schimbarea lucrurilor în bine.
În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.
Mulțumesc tuturor colegilor - miniștri, echipa acestora și oamenilor care au muncit cu profesionalism și bună-credință.
Voi continua să-mi servesc țara din orice poziție mă voi afla, indiferent de locul în care voi trăi sau de responsabilitățile pe care le voi avea, fie în sectorul public, fie în cel privat. Cred că datoria față de țară nu este legată de o funcție, ci de angajamentul pe care îl păstrăm”.

 

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